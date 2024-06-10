6月10日（农历五月初五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、搬家、动土、水电维修、安葬、买车

忌：旅行、求医、园艺、投资

鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

时来运转，工作量也随之增加，宜好好安排，以免健康受影响。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

在得力助手的协助下，能在工作上喘口气，建议空闲时多陪家人。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

处理问题要沉着、淡定，必要时可考虑向有经验的人求助。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

官司的纠缠伤财伤神，让你倍感压力，要尽量避免惹上官非。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

健康不佳，建议多休养生息，尽可能让身体松懈下来。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

就算有经济能力也不应该随意借钱给人，以免日后背负沉重的负担。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

有朋自远方来，不亦乐乎，但防人之心不可无，以防他们图谋不轨。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

千万别自作主张，擅自行动，发挥合作精神是反败为胜的关键要素。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

雀鸟都会选择往高处飞，才能够看得远，你看得够远吗？

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

遇到不明白的，最好向前辈询问，并谨慎处理合约，以确保一切顺利。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

凡事往好的方面想，悲观将拖延工作进度，为你带来不少麻烦。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

生活习惯的改变将影响心情，平日若有抽烟坏习惯，建议尽早戒掉。