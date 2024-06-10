6月10日（农历五月初五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、搬家、动土、水电维修、安葬、买车
忌：旅行、求医、园艺、投资
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
时来运转，工作量也随之增加，宜好好安排，以免健康受影响。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
在得力助手的协助下，能在工作上喘口气，建议空闲时多陪家人。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
处理问题要沉着、淡定，必要时可考虑向有经验的人求助。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
官司的纠缠伤财伤神，让你倍感压力，要尽量避免惹上官非。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
健康不佳，建议多休养生息，尽可能让身体松懈下来。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
就算有经济能力也不应该随意借钱给人，以免日后背负沉重的负担。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
有朋自远方来，不亦乐乎，但防人之心不可无，以防他们图谋不轨。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
千万别自作主张，擅自行动，发挥合作精神是反败为胜的关键要素。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
雀鸟都会选择往高处飞，才能够看得远，你看得够远吗？
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
遇到不明白的，最好向前辈询问，并谨慎处理合约，以确保一切顺利。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
凡事往好的方面想，悲观将拖延工作进度，为你带来不少麻烦。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
生活习惯的改变将影响心情，平日若有抽烟坏习惯，建议尽早戒掉。