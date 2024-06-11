6月11日（农历五月初六）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、进修、养宠物、美容
忌：诉讼、装修、搬家、买车、上市
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
积极寻求表现并没有错，但切勿表现得太激进，影响自己的形象。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
生活习惯不是一朝一夕能改变过来，就多给对方一些时间吧。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
事情的进展虽然顺利，却仍需小心，不经意的错误会使你全盘皆输。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你一定要公私分明，勿让感情上的问题影响工作表现。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
就算处于艰难时刻也无须垂头丧气，家人的支持将让你重新振作。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
责任感很强的你，在处理繁重工作的同时，也别忽略自己的健康。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
开卷有益，多读一些励志的书籍及自我提升的课程，对你有很大的帮助。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
追逐更高目标时，难免困难重重，只要坚持不懈，最终定能成功。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
健康就是财富，长时间工作有害身体，不妨与伴侣出国松懈身心。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
行事要一诺千金，答应过的事就必须尽力完成，出尔反尔会错失良机。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
虚火上身使你的脾气暴躁，千万别让脾气影响工作表现，宜多控制。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
鸿运当头，宜把握这千载难逢的机会，大显身手，做出一番大事业。