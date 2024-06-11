6月11日（农历五月初六）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、进修、养宠物、美容

忌：诉讼、装修、搬家、买车、上市

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

积极寻求表现并没有错，但切勿表现得太激进，影响自己的形象。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

生活习惯不是一朝一夕能改变过来，就多给对方一些时间吧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

事情的进展虽然顺利，却仍需小心，不经意的错误会使你全盘皆输。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你一定要公私分明，勿让感情上的问题影响工作表现。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

就算处于艰难时刻也无须垂头丧气，家人的支持将让你重新振作。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

责任感很强的你，在处理繁重工作的同时，也别忽略自己的健康。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

开卷有益，多读一些励志的书籍及自我提升的课程，对你有很大的帮助。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

追逐更高目标时，难免困难重重，只要坚持不懈，最终定能成功。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

健康就是财富，长时间工作有害身体，不妨与伴侣出国松懈身心。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

行事要一诺千金，答应过的事就必须尽力完成，出尔反尔会错失良机。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

虚火上身使你的脾气暴躁，千万别让脾气影响工作表现，宜多控制。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

鸿运当头，宜把握这千载难逢的机会，大显身手，做出一番大事业。