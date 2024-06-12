每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月12日 5:00 AM

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6月12日（农历五月初七）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

家人的支持与关怀使你在工作上有更好的表现，宜好好珍惜。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

对目前的工作感到厌倦，不妨暂时搁下，让自己冷静下来，重新计划。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中

多抽空陪伴家人，多说赞美的话，他们的支持将使你有动力走得更远。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

虽健康方面情况良好，但也别忽略小感冒，尽可能寻求医生的意见。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

工作上的压力严重影响食欲，必要时应寻求治疗，以免情况变糟。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

身体状况不佳时，避免应酬客户，以免成事不足，败事有余。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

若感觉不适，除了避免在服药后开车外，也要避免危险性高的活动。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

美梦成真的时候到了，几个月来的辛勤耕耘将让你逐渐看到成果。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中

你虽有信心获得胜利，但仍须提防小人，以免在关键时刻出现程咬金。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

虽然妒嫉你的人四处造谣中伤你，但别放在心上，让时间证明一切。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中

毫无节制的花费将影响你与伴侣、家人的关系，建议花费前三思。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

出席重要场合时，一定要注意打扮，这是对主人和自己的尊重。

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