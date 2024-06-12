6月12日（农历五月初七）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
家人的支持与关怀使你在工作上有更好的表现，宜好好珍惜。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
对目前的工作感到厌倦，不妨暂时搁下，让自己冷静下来，重新计划。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
多抽空陪伴家人，多说赞美的话，他们的支持将使你有动力走得更远。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
虽健康方面情况良好，但也别忽略小感冒，尽可能寻求医生的意见。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
工作上的压力严重影响食欲，必要时应寻求治疗，以免情况变糟。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
身体状况不佳时，避免应酬客户，以免成事不足，败事有余。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若感觉不适，除了避免在服药后开车外，也要避免危险性高的活动。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
美梦成真的时候到了，几个月来的辛勤耕耘将让你逐渐看到成果。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
你虽有信心获得胜利，但仍须提防小人，以免在关键时刻出现程咬金。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
虽然妒嫉你的人四处造谣中伤你，但别放在心上，让时间证明一切。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
毫无节制的花费将影响你与伴侣、家人的关系，建议花费前三思。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
出席重要场合时，一定要注意打扮，这是对主人和自己的尊重。