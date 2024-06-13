6月13日（农历五月初八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
切记，钱财不可露眼，尤其出门在外，以免成为窃贼的目标。
牛
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
看开些吧！往事只能回味，何必沉湎于过去呢？
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
患有心脏疾病的人，须多加注意，宜保持乐观、愉快的心情。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
旅行能让自己的心沉淀下来，勿错过出国旅行的机会，寻求灵感。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
鸿运当头，宜趁此机会扩大社交圈子，以便能够增加你的工作机会。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
独乐乐不如众乐乐，与家人、朋友分享你的喜悦，会让你倍感幸福。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
无理取闹及情绪爆发使你无意中得罪他人，建议多控制自己的脾气。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
事业与家庭并重，责任感强的你，工作之余，也该多抽空陪伴家人。
猴
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
珍惜自己所拥有，一味怨天尤人将使你失去所拥有的一切。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
利用周末把家里不要的东西清理掉，身心愉快自然能提升运气。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
闲时不妨多出席活动扩大社交圈子，但要适可而止，别影响家庭。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
人言可畏，若想避免任何闲言闲语，待人处事须小心谨慎。