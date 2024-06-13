每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月13日 5:00 AM

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6月13日（农历五月初八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中

切记，钱财不可露眼，尤其出门在外，以免成为窃贼的目标。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

看开些吧！往事只能回味，何必沉湎于过去呢？

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

患有心脏疾病的人，须多加注意，宜保持乐观、愉快的心情。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

旅行能让自己的心沉淀下来，勿错过出国旅行的机会，寻求灵感。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

鸿运当头，宜趁此机会扩大社交圈子，以便能够增加你的工作机会。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

独乐乐不如众乐乐，与家人、朋友分享你的喜悦，会让你倍感幸福。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

无理取闹及情绪爆发使你无意中得罪他人，建议多控制自己的脾气。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

事业与家庭并重，责任感强的你，工作之余，也该多抽空陪伴家人。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中

珍惜自己所拥有，一味怨天尤人将使你失去所拥有的一切。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

利用周末把家里不要的东西清理掉，身心愉快自然能提升运气。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

闲时不妨多出席活动扩大社交圈子，但要适可而止，别影响家庭。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

人言可畏，若想避免任何闲言闲语，待人处事须小心谨慎。

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