6月13日（农历五月初八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

切记，钱财不可露眼，尤其出门在外，以免成为窃贼的目标。

牛

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

看开些吧！往事只能回味，何必沉湎于过去呢？

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

患有心脏疾病的人，须多加注意，宜保持乐观、愉快的心情。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

旅行能让自己的心沉淀下来，勿错过出国旅行的机会，寻求灵感。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鸿运当头，宜趁此机会扩大社交圈子，以便能够增加你的工作机会。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

独乐乐不如众乐乐，与家人、朋友分享你的喜悦，会让你倍感幸福。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

无理取闹及情绪爆发使你无意中得罪他人，建议多控制自己的脾气。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

事业与家庭并重，责任感强的你，工作之余，也该多抽空陪伴家人。

猴

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

珍惜自己所拥有，一味怨天尤人将使你失去所拥有的一切。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

利用周末把家里不要的东西清理掉，身心愉快自然能提升运气。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

闲时不妨多出席活动扩大社交圈子，但要适可而止，别影响家庭。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

人言可畏，若想避免任何闲言闲语，待人处事须小心谨慎。