6月14日（农历五月初九）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、水电维修、理发、美容

忌：安床、求医、庆功、装修、买车

鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

久未做运动的你，在进行激烈运动时，一定要适可而止。

牛

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

身为上司，不妨尝试多了解下属的苦衷，以拉近彼此间的距离。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

多花些心思在工作上，虚心向前辈学习，最终会看到理想的成果。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

吃一堑长一智，压力能使你成为更有能耐、更能承担更大责任的人。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

贵人近在眼前，不妨多留意，若能得到贵人的帮助，事业将扶摇直上。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

切忌，无论大小事，只要做出承诺，便一定要做到。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

做事虽要谨慎，但当机会出现在眼前时则须果断，以免错失良机。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别再埋怨繁重的工作量，因为唯有付出，才会有收获。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

虽然遇到很多不如意的事，但振作些，别让忧伤影响日常生活。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

一分耕耘一分收获，在工作上专心致志，将取得意想不到的收获。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

职场上的蜜月期已过，迎面而来的是严峻的考验，你一定要提高警惕。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

过程最重要，只要做好准备迈向目标，无须担心最后是否成功。