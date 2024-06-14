6月14日（农历五月初九）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、水电维修、理发、美容
忌：安床、求医、庆功、装修、买车
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
久未做运动的你，在进行激烈运动时，一定要适可而止。
牛
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
身为上司，不妨尝试多了解下属的苦衷，以拉近彼此间的距离。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
多花些心思在工作上，虚心向前辈学习，最终会看到理想的成果。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
吃一堑长一智，压力能使你成为更有能耐、更能承担更大责任的人。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
贵人近在眼前，不妨多留意，若能得到贵人的帮助，事业将扶摇直上。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
切忌，无论大小事，只要做出承诺，便一定要做到。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
做事虽要谨慎，但当机会出现在眼前时则须果断，以免错失良机。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别再埋怨繁重的工作量，因为唯有付出，才会有收获。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
虽然遇到很多不如意的事，但振作些，别让忧伤影响日常生活。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
一分耕耘一分收获，在工作上专心致志，将取得意想不到的收获。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
职场上的蜜月期已过，迎面而来的是严峻的考验，你一定要提高警惕。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
过程最重要，只要做好准备迈向目标，无须担心最后是否成功。