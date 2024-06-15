6月15日（农历五月初十）

吉利指数：★★（小凶）

宜：扫舍、园艺、养宠物、美容、酿造

忌：上任、立约、水电维修、交易、置产

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

训练新人时，少些埋怨，多些耐性，现在的付出将减轻你日后的工作量。

牛

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

重要的文件应仔细阅读，别因粗心大意而铸成大错，后果不堪设想。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

在做出承诺之前，须三思，以免成定局时，一切为时已晚。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

多参与户外活动以疏解压力，与朋友聚聚可能带来商机。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

运气起伏不定，使你事事不顺心，不妨以平常心对待，很快就雨过天晴。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

避免在公司或家中与人产生纠纷，以免有损你的形象及人缘。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

接下来几天将面临财务问题，建议在消费前三思，免得遇到麻烦。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

欲速则不达，建议让自己好好休息，慢慢计划接下来所要进行的事。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

兄弟之情虽是可贵，无法用金钱来衡量，但切勿因此而坏了规矩。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

许多意料不到的状况频频出现，但无须慌张，认真对待就能解决。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

世事难料，不论你现在是好运、坏运，都要以乐观的态度面对。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

知己虽不常见面，但若需要帮助，他会及时伸出援手，宜好好珍惜。