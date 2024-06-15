6月15日（农历五月初十）
吉利指数：★★（小凶）
宜：扫舍、园艺、养宠物、美容、酿造
忌：上任、立约、水电维修、交易、置产
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
训练新人时，少些埋怨，多些耐性，现在的付出将减轻你日后的工作量。
牛
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
重要的文件应仔细阅读，别因粗心大意而铸成大错，后果不堪设想。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
在做出承诺之前，须三思，以免成定局时，一切为时已晚。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
多参与户外活动以疏解压力，与朋友聚聚可能带来商机。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
运气起伏不定，使你事事不顺心，不妨以平常心对待，很快就雨过天晴。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
避免在公司或家中与人产生纠纷，以免有损你的形象及人缘。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
接下来几天将面临财务问题，建议在消费前三思，免得遇到麻烦。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
欲速则不达，建议让自己好好休息，慢慢计划接下来所要进行的事。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
兄弟之情虽是可贵，无法用金钱来衡量，但切勿因此而坏了规矩。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
许多意料不到的状况频频出现，但无须慌张，认真对待就能解决。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
世事难料，不论你现在是好运、坏运，都要以乐观的态度面对。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
知己虽不常见面，但若需要帮助，他会及时伸出援手，宜好好珍惜。