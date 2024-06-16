6月16日（农历五月十一）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、祈福、施济、出海、庆功

忌：婚嫁、交易、酿造

鼠

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

做生意要理智、实际，过于情绪化，势必会使你蒙受损失。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

清者自清，只要自己问心无愧，无须担心别人刻意中伤你。

虎

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

仔细聆听别人说的话，避免询问不恰当问题，以免形成尴尬局面。

兔

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

专家所给予的建议仅供参考，有些事还是要靠自己的判断行事。

龙

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

以平常心参与比赛，千万别太在意输赢，否则将增加负担。

蛇

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

只要所持的心态正确，不管遇到任何风雨，都能转忧为喜。

马

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

人非圣贤，孰能无过，与其浪费时间责怪他人，不如多想想解决方法。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

时来运转，一切事物都往好方面发展，让你喜不自胜，好好把握吧。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

勿坐困愁城，建议去当义工，拓展视野，使心胸开阔，活得更开心。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

若想有更好的收入，建议多花些时间与精力改善服务态度。

狗

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

凡事小心为上，你所获得的内幕消息未必可靠，投资前仍须深思熟虑。

猪

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

帮助过你的人有难，你不能见死不救，尽量在能力范围内帮他吧。