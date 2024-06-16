6月16日（农历五月十一）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、祈福、施济、出海、庆功
忌：婚嫁、交易、酿造
鼠
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
做生意要理智、实际，过于情绪化，势必会使你蒙受损失。
牛
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
清者自清，只要自己问心无愧，无须担心别人刻意中伤你。
虎
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
仔细聆听别人说的话，避免询问不恰当问题，以免形成尴尬局面。
兔
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
专家所给予的建议仅供参考，有些事还是要靠自己的判断行事。
龙
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
以平常心参与比赛，千万别太在意输赢，否则将增加负担。
蛇
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
只要所持的心态正确，不管遇到任何风雨，都能转忧为喜。
马
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
人非圣贤，孰能无过，与其浪费时间责怪他人，不如多想想解决方法。
羊
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
时来运转，一切事物都往好方面发展，让你喜不自胜，好好把握吧。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
勿坐困愁城，建议去当义工，拓展视野，使心胸开阔，活得更开心。
鸡
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
若想有更好的收入，建议多花些时间与精力改善服务态度。
狗
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
凡事小心为上，你所获得的内幕消息未必可靠，投资前仍须深思熟虑。
猪
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
帮助过你的人有难，你不能见死不救，尽量在能力范围内帮他吧。