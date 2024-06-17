6月17日（农历五月十二）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

体恤下属，多关怀他们，偶尔请大伙吃一餐以增进关系。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

平日不妨多拓展人脉，为日后事业发展做好准备。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

一个小失误虽使你难堪，但切勿耿耿于怀，下次加倍小心即可。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

在处理事务时，切勿坚持己见而导致错误判断，使问题加剧。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

帮别人时，一定要量力而为，否则不但帮不到人，自己也受牵连。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

是时候改变自己的想法与态度，太顽固只会引来不必要的争执。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

乐观看待事物，对生活充满热情，每一天都会是全新的一天。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

健康每况愈下，最好减少夜生活，并维持好作息，以免影响生活品质。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

灵感涌现时，应该马上将它记录下来，以免忘记。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

天气炎热导致虚火上升，宜多喝水、多冲凉，控制好脾气。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

工作量繁重使你喘不过气，游泳和跑步有助减压，促进身心健康。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

平日要行善积德，多做善事以增进运气，有助事业节节高升。