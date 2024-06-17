每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月17日 5:00 AM

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6月17日（农历五月十二）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

体恤下属，多关怀他们，偶尔请大伙吃一餐以增进关系。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

平日不妨多拓展人脉，为日后事业发展做好准备。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

一个小失误虽使你难堪，但切勿耿耿于怀，下次加倍小心即可。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

在处理事务时，切勿坚持己见而导致错误判断，使问题加剧。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉

帮别人时，一定要量力而为，否则不但帮不到人，自己也受牵连。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

是时候改变自己的想法与态度，太顽固只会引来不必要的争执。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

乐观看待事物，对生活充满热情，每一天都会是全新的一天。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

健康每况愈下，最好减少夜生活，并维持好作息，以免影响生活品质。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

灵感涌现时，应该马上将它记录下来，以免忘记。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

天气炎热导致虚火上升，宜多喝水、多冲凉，控制好脾气。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

工作量繁重使你喘不过气，游泳和跑步有助减压，促进身心健康。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

平日要行善积德，多做善事以增进运气，有助事业节节高升。

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