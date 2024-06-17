6月17日（农历五月十二）
吉利指数：★（大凶）
宜：无
忌：诸事不宜
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
体恤下属，多关怀他们，偶尔请大伙吃一餐以增进关系。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
平日不妨多拓展人脉，为日后事业发展做好准备。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
一个小失误虽使你难堪，但切勿耿耿于怀，下次加倍小心即可。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
在处理事务时，切勿坚持己见而导致错误判断，使问题加剧。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
帮别人时，一定要量力而为，否则不但帮不到人，自己也受牵连。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
是时候改变自己的想法与态度，太顽固只会引来不必要的争执。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
乐观看待事物，对生活充满热情，每一天都会是全新的一天。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
健康每况愈下，最好减少夜生活，并维持好作息，以免影响生活品质。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
灵感涌现时，应该马上将它记录下来，以免忘记。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
天气炎热导致虚火上升，宜多喝水、多冲凉，控制好脾气。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
工作量繁重使你喘不过气，游泳和跑步有助减压，促进身心健康。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
平日要行善积德，多做善事以增进运气，有助事业节节高升。