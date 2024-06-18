6月18日（农历五月十三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、开市、装修、动土、水电维修

忌：出海、诉讼、买车

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

表面上虽风平浪静，暗地里却暗流汹涌，待人处世时别掉以轻心。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

成功就在不远处，现阶段千万别轻言放弃，坚持不懈，定能成功。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

新工作环境与之前不同，因此可先尽量保持谦和、友善。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

建立良好关系是成功要素，小不忍则乱大谋，切勿因小事与他人争吵。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

起床后洗澡有助提神，让你在思绪清楚的情况下做出正确决定。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

大显身手时候到了，不妨多上些课程提升自我，以备不时之需。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

平时工作忙碌，若感觉身体不适，最好找医生看诊。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

醒一醒吧，靠山山会倒，靠水水会流，靠自己最好。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

工作上切勿偏袒任何一方，宜保持中立，否则将引起同事排斥。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

切勿视自我为中心，多关心身边的人，在他们需要时伸出援手。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

心动不如行动，若有好想法，就该付诸行动，别让机会白白溜走。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

面对问题时，无需焦虑，只要心平气和，就能找到解决方法。