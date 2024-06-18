每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月18日 7:15 AM

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6月18日（农历五月十三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、开市、装修、动土、水电维修

忌：出海、诉讼、买车

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

表面上虽风平浪静，暗地里却暗流汹涌，待人处世时别掉以轻心。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

成功就在不远处，现阶段千万别轻言放弃，坚持不懈，定能成功。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：中

新工作环境与之前不同，因此可先尽量保持谦和、友善。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

建立良好关系是成功要素，小不忍则乱大谋，切勿因小事与他人争吵。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉

起床后洗澡有助提神，让你在思绪清楚的情况下做出正确决定。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

大显身手时候到了，不妨多上些课程提升自我，以备不时之需。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

平时工作忙碌，若感觉身体不适，最好找医生看诊。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

醒一醒吧，靠山山会倒，靠水水会流，靠自己最好。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：中

工作上切勿偏袒任何一方，宜保持中立，否则将引起同事排斥。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

切勿视自我为中心，多关心身边的人，在他们需要时伸出援手。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：中

心动不如行动，若有好想法，就该付诸行动，别让机会白白溜走。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

面对问题时，无需焦虑，只要心平气和，就能找到解决方法。

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