6月18日（农历五月十三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、施济、开市、装修、动土、水电维修
忌：出海、诉讼、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
表面上虽风平浪静，暗地里却暗流汹涌，待人处世时别掉以轻心。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
成功就在不远处，现阶段千万别轻言放弃，坚持不懈，定能成功。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
新工作环境与之前不同，因此可先尽量保持谦和、友善。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
建立良好关系是成功要素，小不忍则乱大谋，切勿因小事与他人争吵。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
起床后洗澡有助提神，让你在思绪清楚的情况下做出正确决定。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
大显身手时候到了，不妨多上些课程提升自我，以备不时之需。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
平时工作忙碌，若感觉身体不适，最好找医生看诊。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
醒一醒吧，靠山山会倒，靠水水会流，靠自己最好。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
工作上切勿偏袒任何一方，宜保持中立，否则将引起同事排斥。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
切勿视自我为中心，多关心身边的人，在他们需要时伸出援手。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
心动不如行动，若有好想法，就该付诸行动，别让机会白白溜走。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
面对问题时，无需焦虑，只要心平气和，就能找到解决方法。