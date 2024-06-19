6月19日（农历五月十四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、诉讼、求医、开市、搬家、买车

忌：立约、投资、交易

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

问题已告一段落，就别再追究，把时间留给更重要的事吧。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

好歌要常听，好话要常说，尤其是对枕边人及孩子，更应该多称赞。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

偏财运旺盛，只要做足万全准备，有好的投资机会，不妨一试。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

小别胜新婚，距离让你对身处国外的伴侣倍感思念，使感情更坚定。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

喝水不忘挖井人，空闲时，不妨去拜访曾经帮助过你的贵人吧。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

狂妄自大使贵人退避三舍，若改变态度，一切更顺利。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

第三者的诱惑影响婚姻，若不想失去所拥有的，就别落入情网。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

健康与财务问题让你忧心，建议调养身体后，再处理财务问题。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

因琐事而争吵将有损与伴侣的感情，凡事不妨多忍让以减少磨擦。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

凡事最好少管闲事，有时好心充当和事佬，将招惹不必要的麻烦。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

休息是为了走更长远的路，休息后，做任何事都能事半功倍。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

什么事都能随便，但金钱方面切勿掉以轻心，避免因小事而破财。