6月19日（农历五月十四）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、诉讼、求医、开市、搬家、买车
忌：立约、投资、交易
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
问题已告一段落，就别再追究，把时间留给更重要的事吧。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
好歌要常听，好话要常说，尤其是对枕边人及孩子，更应该多称赞。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
偏财运旺盛，只要做足万全准备，有好的投资机会，不妨一试。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
小别胜新婚，距离让你对身处国外的伴侣倍感思念，使感情更坚定。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
喝水不忘挖井人，空闲时，不妨去拜访曾经帮助过你的贵人吧。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
狂妄自大使贵人退避三舍，若改变态度，一切更顺利。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
第三者的诱惑影响婚姻，若不想失去所拥有的，就别落入情网。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
健康与财务问题让你忧心，建议调养身体后，再处理财务问题。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
因琐事而争吵将有损与伴侣的感情，凡事不妨多忍让以减少磨擦。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
凡事最好少管闲事，有时好心充当和事佬，将招惹不必要的麻烦。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
休息是为了走更长远的路，休息后，做任何事都能事半功倍。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
什么事都能随便，但金钱方面切勿掉以轻心，避免因小事而破财。