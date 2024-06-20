6月20日（农历五月十五）
吉利指数：★（大凶）
宜：无
忌：诸事不宜
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
散步、游泳能够减压，暂时忘却工作上所有烦恼。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
平日不妨养精蓄锐，勿过于操劳，待最佳时刻再冲刺，创造佳绩。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
不听老人言，吃亏在眼前，你若仍执意不听劝告，最终会惹来麻烦。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
切记，多一个朋友好过多一个敌人，可不要随意得罪他人。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
切勿随意听信闲言闲语，有真凭实据方可相信，否则将引起误会。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
孩子时时逃避你，是时候好好谈谈，找出解决方式，拉近彼此距离。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
出门在外一定要看好证件和贵重物品，一旦遗失，会造成很大不便。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
身体发热将影响消化，应多吃蔬菜水果，少吃煎炸、油腻的食物。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
洽谈是达成协议的重要渠道，若对方给予的条件不错，不妨考虑接受。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
偶尔买奢侈品，宠宠自己可行，但一定要适可而止，避免成为习惯。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
放慢脚步，好好休息一下，否则接下来的考验会使你招架不住。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
替人做媒对你来说已非新鲜事，但切勿过于热心，以免弄巧成拙。