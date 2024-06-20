6月20日（农历五月十五）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

散步、游泳能够减压，暂时忘却工作上所有烦恼。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

平日不妨养精蓄锐，勿过于操劳，待最佳时刻再冲刺，创造佳绩。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不听老人言，吃亏在眼前，你若仍执意不听劝告，最终会惹来麻烦。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

切记，多一个朋友好过多一个敌人，可不要随意得罪他人。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

切勿随意听信闲言闲语，有真凭实据方可相信，否则将引起误会。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

孩子时时逃避你，是时候好好谈谈，找出解决方式，拉近彼此距离。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

出门在外一定要看好证件和贵重物品，一旦遗失，会造成很大不便。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

身体发热将影响消化，应多吃蔬菜水果，少吃煎炸、油腻的食物。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

洽谈是达成协议的重要渠道，若对方给予的条件不错，不妨考虑接受。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

偶尔买奢侈品，宠宠自己可行，但一定要适可而止，避免成为习惯。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

放慢脚步，好好休息一下，否则接下来的考验会使你招架不住。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

替人做媒对你来说已非新鲜事，但切勿过于热心，以免弄巧成拙。