每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月20日 5:00 AM

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6月20日（农历五月十五）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

散步、游泳能够减压，暂时忘却工作上所有烦恼。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

平日不妨养精蓄锐，勿过于操劳，待最佳时刻再冲刺，创造佳绩。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

不听老人言，吃亏在眼前，你若仍执意不听劝告，最终会惹来麻烦。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

切记，多一个朋友好过多一个敌人，可不要随意得罪他人。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

切勿随意听信闲言闲语，有真凭实据方可相信，否则将引起误会。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

孩子时时逃避你，是时候好好谈谈，找出解决方式，拉近彼此距离。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

出门在外一定要看好证件和贵重物品，一旦遗失，会造成很大不便。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

身体发热将影响消化，应多吃蔬菜水果，少吃煎炸、油腻的食物。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

洽谈是达成协议的重要渠道，若对方给予的条件不错，不妨考虑接受。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

偶尔买奢侈品，宠宠自己可行，但一定要适可而止，避免成为习惯。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

放慢脚步，好好休息一下，否则接下来的考验会使你招架不住。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

替人做媒对你来说已非新鲜事，但切勿过于热心，以免弄巧成拙。

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