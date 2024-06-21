6月21日（农历五月十六）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

本周很多事有待处理，遇事应保持冷静，且要公私分明。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

过去的就让它过去，勿放心上，若把心思放在工作，日后必有成就。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

与其继续撒谎骗人，带来更大误会，不如实话实说，将功补过。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

信心是成功的关键，要相信自己，别让不实消息影响决定。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

时间就是金钱，宜做好时间管理，勿把时间浪费在无谓小事。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

好马不吃回头草，别再相信甜言蜜语，否则将会再次陷入困境。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事宜按部就班，不要为快速成功铤而走险，甚至做出犯法的事。

羊

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

切记，和气生财，与同事、上司保持良好关系将对事业有帮助。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

任何事在执行前都必须有一套周详计划，避免进行任何大改动。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

工作若遇上任何问题，迅速询问长辈的意见，问题必能迎刃而解。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

经常找借口的人，必不能成大器，你是其中一个吗？

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

凡事多忍让，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。