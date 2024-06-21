每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年6月21日 5:00 AM

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6月21日（农历五月十六）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

本周很多事有待处理，遇事应保持冷静，且要公私分明。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

过去的就让它过去，勿放心上，若把心思放在工作，日后必有成就。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

与其继续撒谎骗人，带来更大误会，不如实话实说，将功补过。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

信心是成功的关键，要相信自己，别让不实消息影响决定。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

时间就是金钱，宜做好时间管理，勿把时间浪费在无谓小事。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

好马不吃回头草，别再相信甜言蜜语，否则将会再次陷入困境。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

凡事宜按部就班，不要为快速成功铤而走险，甚至做出犯法的事。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

切记，和气生财，与同事、上司保持良好关系将对事业有帮助。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

任何事在执行前都必须有一套周详计划，避免进行任何大改动。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

工作若遇上任何问题，迅速询问长辈的意见，问题必能迎刃而解。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

经常找借口的人，必不能成大器，你是其中一个吗？

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

凡事多忍让，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。

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