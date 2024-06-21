6月21日（农历五月十六）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
本周很多事有待处理，遇事应保持冷静，且要公私分明。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
过去的就让它过去，勿放心上，若把心思放在工作，日后必有成就。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
与其继续撒谎骗人，带来更大误会，不如实话实说，将功补过。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
信心是成功的关键，要相信自己，别让不实消息影响决定。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
时间就是金钱，宜做好时间管理，勿把时间浪费在无谓小事。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
好马不吃回头草，别再相信甜言蜜语，否则将会再次陷入困境。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事宜按部就班，不要为快速成功铤而走险，甚至做出犯法的事。
羊
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
切记，和气生财，与同事、上司保持良好关系将对事业有帮助。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
任何事在执行前都必须有一套周详计划，避免进行任何大改动。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
工作若遇上任何问题，迅速询问长辈的意见，问题必能迎刃而解。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
经常找借口的人，必不能成大器，你是其中一个吗？
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
凡事多忍让，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。