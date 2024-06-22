6月22日（农历五月十七）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、议事、搬家、动土、水电维修、园艺

忌：旅行、开市、理发

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

多控制你的情绪，批评别人时宜慎言，以免后果不堪设想。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事宜量力而为，在经济及时间的许可下，才帮助别人。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

若想达到成功，就必须勇闯重重难关，千万不要为自己找借口。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一分耕耘，一分收获，耐心等待，你的付出即将有回报。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

若还不清楚要做什么，最好按部就班，避免因三心二意而坏了事。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

勿将自己逼到极限，宜养精蓄锐，做好准备迎向即将到来的挑战。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

待人处事切勿不择手段，唯有秉持正道，才能获得最终的成功。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

建议凡事低调、谦虚，经常炫耀自己的才华只会引起别人的不满。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

工作不忘娱乐，有空时，与朋友畅饮几杯或是与家人一起出外野餐。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

看开些，勿将错误怪罪到你头上，不管孰是孰非，先将问题解决吧。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做事要对得起天地良心，千万不要做伤天害理的事。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切勿再以“忙”为借口逃避运动，平日多运动，以免遭病魔侵扰。