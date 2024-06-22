6月22日（农历五月十七）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、议事、搬家、动土、水电维修、园艺
忌：旅行、开市、理发
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
多控制你的情绪，批评别人时宜慎言，以免后果不堪设想。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
凡事宜量力而为，在经济及时间的许可下，才帮助别人。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
若想达到成功，就必须勇闯重重难关，千万不要为自己找借口。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
一分耕耘，一分收获，耐心等待，你的付出即将有回报。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
若还不清楚要做什么，最好按部就班，避免因三心二意而坏了事。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
勿将自己逼到极限，宜养精蓄锐，做好准备迎向即将到来的挑战。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
待人处事切勿不择手段，唯有秉持正道，才能获得最终的成功。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
建议凡事低调、谦虚，经常炫耀自己的才华只会引起别人的不满。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
工作不忘娱乐，有空时，与朋友畅饮几杯或是与家人一起出外野餐。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
看开些，勿将错误怪罪到你头上，不管孰是孰非，先将问题解决吧。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
做事要对得起天地良心，千万不要做伤天害理的事。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
切勿再以“忙”为借口逃避运动，平日多运动，以免遭病魔侵扰。