6月23日（农历五月十八）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、进修、养宠物、美容

忌：旅行、出海、装修、动土、置产

鼠

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

单靠运气无法成功，还须加上不断的努力及尝试，成功就在不远处。

牛

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

凡事都要无愧于心，把精力、精神放在工作，将手中的项目做好吧。

虎

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

要维持一段关系不容易，两人同心协力，才能感情稳定长久。

兔

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

有心人从中作梗使计划失败，但别自乱阵脚，以免产生更多问题。

龙

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

在规划事情时，宜尽量客观，主观行事只会引起执行上的偏差。

蛇

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

出席结婚晚宴时，宜注重自己及同伴形象，避免争执而坏了气氛。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

用人不疑，疑人不用，你就放心将手上的项目给下属全权负责吧。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

美梦即将成真，之前的努力使你获得升职机会，尽情敞开双手迎接吧。

猴

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：中

唯有气定神宁，才能让不开心的事随风而逝，确保自己处于双赢。

鸡

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

出国旅行要加倍小心，勿让旅程中的小插曲影响心情。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

狂妄自大将引起他人的不满，使你失去难得的机会，宜时时警惕。

猪

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：吉

遇上问题时，要懂得变通，因为固执己见只会导致无法突破困境。