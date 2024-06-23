6月23日（农历五月十八）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、进修、养宠物、美容
忌：旅行、出海、装修、动土、置产
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
单靠运气无法成功，还须加上不断的努力及尝试，成功就在不远处。
牛
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
凡事都要无愧于心，把精力、精神放在工作，将手中的项目做好吧。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
要维持一段关系不容易，两人同心协力，才能感情稳定长久。
兔
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
有心人从中作梗使计划失败，但别自乱阵脚，以免产生更多问题。
龙
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
在规划事情时，宜尽量客观，主观行事只会引起执行上的偏差。
蛇
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
出席结婚晚宴时，宜注重自己及同伴形象，避免争执而坏了气氛。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
用人不疑，疑人不用，你就放心将手上的项目给下属全权负责吧。
羊
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
美梦即将成真，之前的努力使你获得升职机会，尽情敞开双手迎接吧。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
唯有气定神宁，才能让不开心的事随风而逝，确保自己处于双赢。
鸡
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
出国旅行要加倍小心，勿让旅程中的小插曲影响心情。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
狂妄自大将引起他人的不满，使你失去难得的机会，宜时时警惕。
猪
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
遇上问题时，要懂得变通，因为固执己见只会导致无法突破困境。