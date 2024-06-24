6月24日（农历五月十九）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安床、祈福、施济、旅行、庆功、立约

忌：开市、园艺、修墓

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

孤立无援时，无须怨天尤人，若继续保持乐观，问题最终能解决。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

相信你的判断，只要认为是对的事，就要坚持到底。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

世事无绝对，尤其在投资上，应以整体的长期投资为考量因素。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

进展虽缓慢，切勿过于焦急，只要循序渐进，最终定能达致目标。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

欲速则不达，做人要脚踏实地，切勿为了走捷径而引来官非。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事业和感情需苦心经营，只要安排妥当，任何事都能心想事成。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

和气生财，与同事共事要互相忍让，别为小事而闹得不愉快。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

投资带来可观收入，但最好见好就收，否则一切将付诸东流。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

过程比成果更重要，就算最终无法得到想要的，也无须气馁。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事一步一步来，切勿急躁、灰心，运势将逐渐好转。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

世上无难事，只怕有心人，无须叹气，只要坚持，事情终能解决。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

两人能在一起是一种缘分，切勿因小事而顶嘴、闹翻。