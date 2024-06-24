6月24日（农历五月十九）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安床、祈福、施济、旅行、庆功、立约
忌：开市、园艺、修墓
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
孤立无援时，无须怨天尤人，若继续保持乐观，问题最终能解决。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
相信你的判断，只要认为是对的事，就要坚持到底。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
世事无绝对，尤其在投资上，应以整体的长期投资为考量因素。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
进展虽缓慢，切勿过于焦急，只要循序渐进，最终定能达致目标。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
欲速则不达，做人要脚踏实地，切勿为了走捷径而引来官非。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事业和感情需苦心经营，只要安排妥当，任何事都能心想事成。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
和气生财，与同事共事要互相忍让，别为小事而闹得不愉快。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
投资带来可观收入，但最好见好就收，否则一切将付诸东流。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
过程比成果更重要，就算最终无法得到想要的，也无须气馁。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事一步一步来，切勿急躁、灰心，运势将逐渐好转。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
世上无难事，只怕有心人，无须叹气，只要坚持，事情终能解决。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
两人能在一起是一种缘分，切勿因小事而顶嘴、闹翻。