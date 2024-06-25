6月25日（农历五月二十）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、施济、旅行、开市、立约、装修

忌：安床、诉讼、议事

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

把公司的事当自己的事业处理和发展，心态会更为轻松、惬意。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

放长线，钓大鱼，争取合约失败无所谓，更重要是提高曝光率。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

虽不时仍出现一些小状况，但这些并不会构成太大问题，请放心。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

财来财去，使你为钱而烦，只要咬紧牙关，最终会云开月明。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

病从口入，祸从口出，与上司、同事接触时一定要慎言，避免冲突。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

形势一片良好，只要乘胜追击，必能取得惊人的成绩。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

你须要知道，单靠药物，不改良饮食习惯，是治标不治本的做法。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

多照顾身体健康，争取时间休息，不要为别人的事而累坏自己。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

上司对你的称赞是一种肯定，切勿因此而养成不可一世的态度。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

局势不明朗加上财运不济，建议近期内尽量避免高风险投资。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

勿因一些琐事而困扰，凡事最好保持乐观态度，往好的方面想。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若能与上司及下属和睦共处，将能让你在工作上顺顺利利。