6月25日（农历五月二十）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、施济、旅行、开市、立约、装修
忌：安床、诉讼、议事
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
把公司的事当自己的事业处理和发展，心态会更为轻松、惬意。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
放长线，钓大鱼，争取合约失败无所谓，更重要是提高曝光率。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
虽不时仍出现一些小状况，但这些并不会构成太大问题，请放心。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
财来财去，使你为钱而烦，只要咬紧牙关，最终会云开月明。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
病从口入，祸从口出，与上司、同事接触时一定要慎言，避免冲突。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
形势一片良好，只要乘胜追击，必能取得惊人的成绩。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
你须要知道，单靠药物，不改良饮食习惯，是治标不治本的做法。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
多照顾身体健康，争取时间休息，不要为别人的事而累坏自己。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
上司对你的称赞是一种肯定，切勿因此而养成不可一世的态度。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
局势不明朗加上财运不济，建议近期内尽量避免高风险投资。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
勿因一些琐事而困扰，凡事最好保持乐观态度，往好的方面想。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若能与上司及下属和睦共处，将能让你在工作上顺顺利利。