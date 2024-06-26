6月26日（农历五月廿一）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、扫舍、水电维修、理发、美容
忌：安床、旅行、求医、庆功、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
投资要量力而为，最忌穷追猛打，否则将面对巨大的财利损失。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
要懂得控制急躁的个性，切勿过于武断而影响家庭关系。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
路遥知马力，日久见人心，勿以貌取人，眼睛看到的未必是真相。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
切记，事情坏到了极点就会好转，一定要学会忍耐，勿轻言放弃。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
周末好好休息，在“充电”以后，必能更从容面对眼前挑战。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
过多的应酬将影响健康，可别因此而忘了照顾自己的健康。
马
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
何时何地都要冷静，切勿在公众场合破口大骂而损坏形象。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
既然别人已答应帮忙，就耐心等待好消息，急躁只会使情况变糟。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
若你硬要照着自己的方式进行，将会引起大风暴，不如顺其自然吧。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
胜不骄，败不馁，成功时莫自负，建议与亲人共同分享喜悦。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
好事多磨的一天，就把它当成是一种考验，让自己快速成长。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
失败乃成功之母，无须将此放在心上，从头再来吧。