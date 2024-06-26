6月26日（农历五月廿一）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、扫舍、水电维修、理发、美容

忌：安床、旅行、求医、庆功、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

投资要量力而为，最忌穷追猛打，否则将面对巨大的财利损失。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

要懂得控制急躁的个性，切勿过于武断而影响家庭关系。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

路遥知马力，日久见人心，勿以貌取人，眼睛看到的未必是真相。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

切记，事情坏到了极点就会好转，一定要学会忍耐，勿轻言放弃。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

周末好好休息，在“充电”以后，必能更从容面对眼前挑战。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

过多的应酬将影响健康，可别因此而忘了照顾自己的健康。

马

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

何时何地都要冷静，切勿在公众场合破口大骂而损坏形象。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

既然别人已答应帮忙，就耐心等待好消息，急躁只会使情况变糟。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

若你硬要照着自己的方式进行，将会引起大风暴，不如顺其自然吧。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

胜不骄，败不馁，成功时莫自负，建议与亲人共同分享喜悦。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

好事多磨的一天，就把它当成是一种考验，让自己快速成长。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

失败乃成功之母，无须将此放在心上，从头再来吧。