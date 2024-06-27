6月27日（农历五月廿二）

吉利指数：★★（大凶）

宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造

忌：旅行、求医、动土、园艺、置产

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

欲速则不达，很多事情要按部就班去做，匆忙行事反而容易被骗。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

想法积极虽好，但切勿因此鲁莽行事，而忽略一些重要的细节。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一切看似风平浪静，但切勿掉以轻心，否则将产生额外的问题。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

此时做出大改动并非明智之举，维持原来的做法才是万全之道。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

凡事适可而止，不可得寸进尺，否则会乐极生悲，影响大家的关系。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

别为了小事而闹翻，和气生财，心平气和才能赢得大家的支持。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

做错事就要勇于承认，推卸责任只会影响他人对你的良好印象。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

凡事一定要量力而为，慷慨、大方也要有一定的限度。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

年轻一代有自己强烈的想法，适时提醒他们，切勿过于干涉。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

切勿让寂寞成为习惯，不妨主动多找些节目，结交新朋友吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

勿孤立起来，不妨趁周末邀好友外出走走，晒晒太阳、透透气。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

赌博并不能致富，最好还是把钱存起来，以备不时之需。