6月27日（农历五月廿二）
吉利指数：★★（大凶）
宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造
忌：旅行、求医、动土、园艺、置产
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
欲速则不达，很多事情要按部就班去做，匆忙行事反而容易被骗。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
想法积极虽好，但切勿因此鲁莽行事，而忽略一些重要的细节。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一切看似风平浪静，但切勿掉以轻心，否则将产生额外的问题。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
此时做出大改动并非明智之举，维持原来的做法才是万全之道。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
凡事适可而止，不可得寸进尺，否则会乐极生悲，影响大家的关系。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
别为了小事而闹翻，和气生财，心平气和才能赢得大家的支持。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
做错事就要勇于承认，推卸责任只会影响他人对你的良好印象。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
凡事一定要量力而为，慷慨、大方也要有一定的限度。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
年轻一代有自己强烈的想法，适时提醒他们，切勿过于干涉。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
切勿让寂寞成为习惯，不妨主动多找些节目，结交新朋友吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
勿孤立起来，不妨趁周末邀好友外出走走，晒晒太阳、透透气。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
赌博并不能致富，最好还是把钱存起来，以备不时之需。