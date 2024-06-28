6月28日（农历五月廿三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、出海、议事、园艺、进修
忌：婚嫁、诉讼、动土、交易
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
今天不妨把工作暂搁一旁，享受与家人的欢乐时光，拉近彼此关系。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
道听途说的消息不能完全相信，切勿因此妄下判断，调查清楚再决定。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
和气生财，处理家庭事务时，切勿以硬碰硬，以免问题加剧。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
压力随着工作量的加剧而日趋沉重，放松些，以免影响健康。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
局势不明朗之时，不妨养精蓄锐，为明天做充足的准备。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
时运虽不济，也无须怨天尤人，若多花精力，同样能把事情做好。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
做人要知恩图报，当问题再次来临时，别人同样会向你伸出援手。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事还是以平常心对待，因为希望越大，失望也就越大。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
用心经营人际关系，切勿随意撒谎，以免水落石出时让自己难堪。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
切勿轻言放弃，一分耕耘，一分收获，最终必定能成功。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
多花些时间处理和伴侣的关系，切勿因为工作而忽略对方的感受。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
贵人成群，无须担心无人伸出援手，不要将一切视为理所当然。