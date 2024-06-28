6月28日（农历五月廿三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、出海、议事、园艺、进修

忌：婚嫁、诉讼、动土、交易

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

今天不妨把工作暂搁一旁，享受与家人的欢乐时光，拉近彼此关系。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

道听途说的消息不能完全相信，切勿因此妄下判断，调查清楚再决定。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

和气生财，处理家庭事务时，切勿以硬碰硬，以免问题加剧。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

压力随着工作量的加剧而日趋沉重，放松些，以免影响健康。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

局势不明朗之时，不妨养精蓄锐，为明天做充足的准备。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

时运虽不济，也无须怨天尤人，若多花精力，同样能把事情做好。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做人要知恩图报，当问题再次来临时，别人同样会向你伸出援手。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事还是以平常心对待，因为希望越大，失望也就越大。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

用心经营人际关系，切勿随意撒谎，以免水落石出时让自己难堪。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

切勿轻言放弃，一分耕耘，一分收获，最终必定能成功。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

多花些时间处理和伴侣的关系，切勿因为工作而忽略对方的感受。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

贵人成群，无须担心无人伸出援手，不要将一切视为理所当然。