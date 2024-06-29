6月29日（农历五月廿四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、立约、投资、交易、置产

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

无论成就多显赫，要保持谦虚，别大肆宣扬，以免引起他人反感。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

良好的时间管理不仅更有效率，也能拥有更多时间陪伴家人。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

切勿介入他人的纠纷，明哲保身是时运不济时的万全之策。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

与周围的人关系出现裂缝时，更应该谨言慎行，以免情况恶化。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

若想买车或买房子，可寻求家人或伴侣的意见，避免仓促下决定。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

宽宏大量是维系关系的要素之一，切勿因为小事而闹翻。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

局势不明朗加上财运不济，切勿冒险进行任何大投资。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

遭背叛虽令人不快，但换个角度想，能看清一个人的真面目。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

没完没了的会议把你压得喘不过气，但无须担心，一切终将取得回报。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

对方有强烈独立的看法，千万不要勉强他接受自己的意见。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

对方似乎有意找麻烦，与其反击，不如忍忍，长期对大家都好。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

小心驶得万年船，在签约前宜仔细阅读条约，以防落入小人的圈套。