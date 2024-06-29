6月29日（农历五月廿四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、立约、投资、交易、置产
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
无论成就多显赫，要保持谦虚，别大肆宣扬，以免引起他人反感。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
良好的时间管理不仅更有效率，也能拥有更多时间陪伴家人。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
切勿介入他人的纠纷，明哲保身是时运不济时的万全之策。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
与周围的人关系出现裂缝时，更应该谨言慎行，以免情况恶化。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
若想买车或买房子，可寻求家人或伴侣的意见，避免仓促下决定。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
宽宏大量是维系关系的要素之一，切勿因为小事而闹翻。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
局势不明朗加上财运不济，切勿冒险进行任何大投资。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
遭背叛虽令人不快，但换个角度想，能看清一个人的真面目。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
没完没了的会议把你压得喘不过气，但无须担心，一切终将取得回报。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
对方有强烈独立的看法，千万不要勉强他接受自己的意见。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
对方似乎有意找麻烦，与其反击，不如忍忍，长期对大家都好。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
小心驶得万年船，在签约前宜仔细阅读条约，以防落入小人的圈套。