6月30日（农历五月廿五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、装修、扫舍、动土、水电维修、安葬
忌：出海、园艺、买车
鼠
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
用心聆听朋友所面对的困难，并适时提供援助，鼓励他发愤图强。
牛
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
天下没有免费的午餐，切勿因一时贪念成为小人的目标，宜多小心。
虎
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
切记，运气好时勿嚣张，运气坏时也切勿沮丧，以平常心看待吧。
兔
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
凡事宜以平常心看待，你会发现其实事情并没有绝对的对错之分。
龙
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
绝处逢生，新的构思与计划将为你带来意想不到的收获及转机。
蛇
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
做任何事都不应该自负，细心再三检查并不会浪费你太多时间。
马
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
宜多注意情绪起伏，它将影响你的表现，不如深深吸一口气吧。
羊
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
一连串的事情让你烦不胜烦，不如放松心情，平心静气完成任务。
猴
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
就算是亲密的人，也要保留三分，以免他们见利忘义，把你出卖。
鸡
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
与同事聚餐能增进彼此的关系，但切记不要在聚餐时道人长短。
狗
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：中
尝试改变固执的心态，听取同事的建议，将有意料不到的收获。
猪
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
只要坚持不懈，毫无畏惧继续往前挺进，最终定能达到目标。