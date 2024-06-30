6月30日（农历五月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、装修、扫舍、动土、水电维修、安葬

忌：出海、园艺、买车

鼠

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

用心聆听朋友所面对的困难，并适时提供援助，鼓励他发愤图强。

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

天下没有免费的午餐，切勿因一时贪念成为小人的目标，宜多小心。

虎

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

切记，运气好时勿嚣张，运气坏时也切勿沮丧，以平常心看待吧。

兔

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

凡事宜以平常心看待，你会发现其实事情并没有绝对的对错之分。

龙

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

绝处逢生，新的构思与计划将为你带来意想不到的收获及转机。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

做任何事都不应该自负，细心再三检查并不会浪费你太多时间。

马

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

宜多注意情绪起伏，它将影响你的表现，不如深深吸一口气吧。

羊

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

一连串的事情让你烦不胜烦，不如放松心情，平心静气完成任务。

猴

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

就算是亲密的人，也要保留三分，以免他们见利忘义，把你出卖。

鸡

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

与同事聚餐能增进彼此的关系，但切记不要在聚餐时道人长短。

狗

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

尝试改变固执的心态，听取同事的建议，将有意料不到的收获。

猪

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

只要坚持不懈，毫无畏惧继续往前挺进，最终定能达到目标。