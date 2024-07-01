每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月1日 5:00 AM

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7月1日（农历五月廿六）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

好事成双，坏事亦成对，只要平心静气，就能够将一切处理好。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

鸿运当头，做什么事都得心应手，在投资方面，切勿掉以轻心。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

工作不忘娱乐，多抽空陪伴家人，以便能多了解彼此的近况。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

当朋友再三向你借钱，要懂得婉拒，以免导致自己深陷困境。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

小病不医将成大病，千万别对感冒置之不理，否则将严重影响健康。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

工作与生活上的问题接踵而来，只要谨慎处理，问题都能解决。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

多观察周遭的事，敏锐的观察力能够为你带来意想不到的收获。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

同时处理好几件事让你身心疲惫，别忘了在适当的时候休息。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

及时把帐单付清，一拖再拖将增添许多不必要的花费，徒增开销。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

建议你在工作上打起十二分精神，切勿因心神恍惚而影响表现。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

过分自信将蒙蔽你对事物的判断能力，使你妄下决定，不可不防。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

就算碰上大减价也千万不要大肆采购，花钱要有明智的规划。

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