7月1日（农历五月廿六）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

好事成双，坏事亦成对，只要平心静气，就能够将一切处理好。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

鸿运当头，做什么事都得心应手，在投资方面，切勿掉以轻心。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

工作不忘娱乐，多抽空陪伴家人，以便能多了解彼此的近况。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

当朋友再三向你借钱，要懂得婉拒，以免导致自己深陷困境。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

小病不医将成大病，千万别对感冒置之不理，否则将严重影响健康。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

工作与生活上的问题接踵而来，只要谨慎处理，问题都能解决。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多观察周遭的事，敏锐的观察力能够为你带来意想不到的收获。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

同时处理好几件事让你身心疲惫，别忘了在适当的时候休息。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

及时把帐单付清，一拖再拖将增添许多不必要的花费，徒增开销。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

建议你在工作上打起十二分精神，切勿因心神恍惚而影响表现。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

过分自信将蒙蔽你对事物的判断能力，使你妄下决定，不可不防。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

就算碰上大减价也千万不要大肆采购，花钱要有明智的规划。