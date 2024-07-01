7月1日（农历五月廿六）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
好事成双，坏事亦成对，只要平心静气，就能够将一切处理好。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
鸿运当头，做什么事都得心应手，在投资方面，切勿掉以轻心。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
工作不忘娱乐，多抽空陪伴家人，以便能多了解彼此的近况。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
当朋友再三向你借钱，要懂得婉拒，以免导致自己深陷困境。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
小病不医将成大病，千万别对感冒置之不理，否则将严重影响健康。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
工作与生活上的问题接踵而来，只要谨慎处理，问题都能解决。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多观察周遭的事，敏锐的观察力能够为你带来意想不到的收获。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
同时处理好几件事让你身心疲惫，别忘了在适当的时候休息。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
及时把帐单付清，一拖再拖将增添许多不必要的花费，徒增开销。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
建议你在工作上打起十二分精神，切勿因心神恍惚而影响表现。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
过分自信将蒙蔽你对事物的判断能力，使你妄下决定，不可不防。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
就算碰上大减价也千万不要大肆采购，花钱要有明智的规划。