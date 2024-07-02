7月2日（农历五月廿七）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、扫舍、园艺、进修、买车
忌：开市、上任、搬家、水电维修、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
运气起伏不定，对目前进行的投资多加注意，避免进行高风险投资。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
大大小小的事把你压得喘不过气，勿慌张，凡事一步一步慢慢来。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
量力而为，切勿随意许下承诺，以免影响名誉及别人对你的信任。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
在局势不明朗的大环境里，投资一定要三思后行，才能百战百胜。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
缺乏经验导致事情在紧要关头出错，只要知错能改，一切还来得及。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
旧疾需要时间痊愈，勿轻言放弃，宜保持乐观正面的心态。
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
休息是为了走更长远的路，切勿精神不佳影响工作表现。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
开会时尽量谨言慎行，以免同事因你的无心之言受伤，影响合作关系。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
维持均衡的饮食，保持良好的习惯，千万不要再为工作而忽略健康。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
好事、好话不妨多做、多说，四处造谣只会为你日后带来一堆麻烦。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
做人要宽宏大量，切勿因朋友的无心之过而耿耿于怀，心存怨恨。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
多做善事，少批评他人，事业才能扶摇直上，一帆风顺。