7月3日（农历五月廿八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
物质享受模糊你的方向，使你忽略更重要的事，值得吗？
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
在做任何事前都要有周详计划，才能避免可能出现的麻烦。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
弄清楚对方是敌是友前，最好不要推心置腹，否则容易遭人陷害。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
冲动鲁莽容易坏事，为避免问题，不妨趁有空时进行长远的规划。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
转换跑道也许让你更有满足感，在处理问题时，别忽略了伴侣。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
想要爬得更高，就要把目标定高一点，并为之不懈努力。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
切勿视家人的关心为理所当然，主动与家人多互动吧。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
维持良好的生活习惯能确保健康，不妨与家人一起到户外走走吧。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
桃花运逐渐旺盛起来，宜把握这千载难逢的机会，觅得心中所爱。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不断的应酬、聚会让你忙得不可开交，但别忽略了自己的健康。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
人要往前看，过去的事就让它过去，切勿耿耿于怀，要向前迈进。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
凡事要有耐心，有些事并非一时半刻就能解决，别仓促做决定。