7月3日（农历五月廿八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

物质享受模糊你的方向，使你忽略更重要的事，值得吗？

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

在做任何事前都要有周详计划，才能避免可能出现的麻烦。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

弄清楚对方是敌是友前，最好不要推心置腹，否则容易遭人陷害。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

冲动鲁莽容易坏事，为避免问题，不妨趁有空时进行长远的规划。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

转换跑道也许让你更有满足感，在处理问题时，别忽略了伴侣。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

想要爬得更高，就要把目标定高一点，并为之不懈努力。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

切勿视家人的关心为理所当然，主动与家人多互动吧。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

维持良好的生活习惯能确保健康，不妨与家人一起到户外走走吧。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

桃花运逐渐旺盛起来，宜把握这千载难逢的机会，觅得心中所爱。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不断的应酬、聚会让你忙得不可开交，但别忽略了自己的健康。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人要往前看，过去的事就让它过去，切勿耿耿于怀，要向前迈进。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

凡事要有耐心，有些事并非一时半刻就能解决，别仓促做决定。