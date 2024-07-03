每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月3日 5:00 AM

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7月3日（农历五月廿八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

物质享受模糊你的方向，使你忽略更重要的事，值得吗？

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

在做任何事前都要有周详计划，才能避免可能出现的麻烦。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

弄清楚对方是敌是友前，最好不要推心置腹，否则容易遭人陷害。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

冲动鲁莽容易坏事，为避免问题，不妨趁有空时进行长远的规划。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

转换跑道也许让你更有满足感，在处理问题时，别忽略了伴侣。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

想要爬得更高，就要把目标定高一点，并为之不懈努力。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

切勿视家人的关心为理所当然，主动与家人多互动吧。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

维持良好的生活习惯能确保健康，不妨与家人一起到户外走走吧。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

桃花运逐渐旺盛起来，宜把握这千载难逢的机会，觅得心中所爱。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

不断的应酬、聚会让你忙得不可开交，但别忽略了自己的健康。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

人要往前看，过去的事就让它过去，切勿耿耿于怀，要向前迈进。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶

凡事要有耐心，有些事并非一时半刻就能解决，别仓促做决定。

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