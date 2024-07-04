7月4日（农历五月廿九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：水电维修、园艺、安葬、买车、投资、交易
忌：旅行、求医、动土、美容
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
开快车前请三思，以免一失足成千古恨，不仅害自己，也害了别人。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
财务及投资方面须谨慎，切勿道听途说，以免取得不正确的消息。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
人事问题使你愤怒，但须冷静处理，进行休闲活动或能使你放松。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
情绪阴晴不定，使你做起事来无法专心，从事高风险活动时须小心。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
事情并不如想象的顺利，但是只要坚持不懈，终有峰回路转的时候。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与家人聚会，不仅能增进彼此感情，同时也能为你的生活带来欢笑。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不论成功或失败，都该享受过程，从中吸取经验，为未来做好准备。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你相信吗，有时观赏电影或阅读书籍可能会激发你的灵感！
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多参与公司所主办的活动，单身者将有机会认识到理想情人。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
建议将财务规划拟定好，为接下来的日子打算，以防跌入债务深渊。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
桃花运旺盛，但须小心处理，以免影响目前的婚姻及感情。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
把握时机做出明智之举，裹足不前将导致你眼睁睁让机会溜走。