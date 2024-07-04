7月4日（农历五月廿九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：水电维修、园艺、安葬、买车、投资、交易

忌：旅行、求医、动土、美容

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

开快车前请三思，以免一失足成千古恨，不仅害自己，也害了别人。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

财务及投资方面须谨慎，切勿道听途说，以免取得不正确的消息。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人事问题使你愤怒，但须冷静处理，进行休闲活动或能使你放松。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

情绪阴晴不定，使你做起事来无法专心，从事高风险活动时须小心。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

事情并不如想象的顺利，但是只要坚持不懈，终有峰回路转的时候。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与家人聚会，不仅能增进彼此感情，同时也能为你的生活带来欢笑。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不论成功或失败，都该享受过程，从中吸取经验，为未来做好准备。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你相信吗，有时观赏电影或阅读书籍可能会激发你的灵感！

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多参与公司所主办的活动，单身者将有机会认识到理想情人。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

建议将财务规划拟定好，为接下来的日子打算，以防跌入债务深渊。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

桃花运旺盛，但须小心处理，以免影响目前的婚姻及感情。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

把握时机做出明智之举，裹足不前将导致你眼睁睁让机会溜走。