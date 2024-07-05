7月5日（农历五月三十）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、扫舍、园艺、进修、采购

忌：开市、上任、议事、装修、动土

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

为善虽乐，但向陌生人行善时仍须提高警惕，以免受骗。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

亡羊补牢，未为晚也，只要肯改过，一切还来得及，赶紧纠正吧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

在做巨额投资前，必须三思后行，勿轻易相信别人的甜言蜜语。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

出门在外或出国旅行时，须多加小心，以免因意外而破财。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

财运起伏，尽量避免进行高风险投资，否则将遭巨大的损失。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

感恩的心能为你带来无限可能，试把问题当考验，把失败当经验。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

父母仅能提供孩子意见，决不能擅做主张，一切还是由孩子决定吧。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

孤军作战很难取得成效，唯有团结、分工合作才能更快达到成功。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

主动与被动只是一念之差，采取主动的时机来了，不妨先发制人。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不经一事，不长一智，只有通过不断尝试，才能做得更好。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

若能大胆从不同的角度看待事物，将有许多意想不到的收获。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

空有知识是不够的，还必须将它运用到生活上，才能发挥效果。