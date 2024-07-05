7月5日（农历五月三十）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、扫舍、园艺、进修、采购
忌：开市、上任、议事、装修、动土
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
为善虽乐，但向陌生人行善时仍须提高警惕，以免受骗。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
亡羊补牢，未为晚也，只要肯改过，一切还来得及，赶紧纠正吧。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
在做巨额投资前，必须三思后行，勿轻易相信别人的甜言蜜语。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
出门在外或出国旅行时，须多加小心，以免因意外而破财。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
财运起伏，尽量避免进行高风险投资，否则将遭巨大的损失。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
感恩的心能为你带来无限可能，试把问题当考验，把失败当经验。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
父母仅能提供孩子意见，决不能擅做主张，一切还是由孩子决定吧。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
孤军作战很难取得成效，唯有团结、分工合作才能更快达到成功。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
主动与被动只是一念之差，采取主动的时机来了，不妨先发制人。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不经一事，不长一智，只有通过不断尝试，才能做得更好。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
若能大胆从不同的角度看待事物，将有许多意想不到的收获。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
空有知识是不够的，还必须将它运用到生活上，才能发挥效果。