7月6日（农历六月初一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

成就高不如品德好，想赢得光彩，应采取正当的方式。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

只要肯从错误中学习，犯错又何妨，总比裹足不前，从不尝试好。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

坚持的道路虽充满荆棘，但当你成功时，会发现一切都值得。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

稳定情绪，才能让你的表现更加好，使你的事业扶摇直上。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

若想取得成功，决心比天资更重要，下定决心就别轻易动摇。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

问题出现时，别浪费时间互相指责，宜尽快找出解决方案。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

说话应多留余地，因为说出去的话像泼出去的水，覆水难收。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人要懂得放宽胸襟，凡事以平常心看待，才会过得自在。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

所谓“舍得”，即舍的越多，得到的也会更多。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

尽力去做就好，勿将小错误放心上，耿耿于怀只会影响表现。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

唯有秉持正面的学习态度，并以宽广的心接受批评，才能进步。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

很多时候只差临门一脚就能成功，此刻别轻言放弃，要坚持到底。