7月6日（农历六月初一）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
成就高不如品德好，想赢得光彩，应采取正当的方式。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
只要肯从错误中学习，犯错又何妨，总比裹足不前，从不尝试好。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
坚持的道路虽充满荆棘，但当你成功时，会发现一切都值得。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
稳定情绪，才能让你的表现更加好，使你的事业扶摇直上。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
若想取得成功，决心比天资更重要，下定决心就别轻易动摇。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
问题出现时，别浪费时间互相指责，宜尽快找出解决方案。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
说话应多留余地，因为说出去的话像泼出去的水，覆水难收。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
人要懂得放宽胸襟，凡事以平常心看待，才会过得自在。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
所谓“舍得”，即舍的越多，得到的也会更多。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
尽力去做就好，勿将小错误放心上，耿耿于怀只会影响表现。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
唯有秉持正面的学习态度，并以宽广的心接受批评，才能进步。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
很多时候只差临门一脚就能成功，此刻别轻言放弃，要坚持到底。