每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月6日 5:00 AM

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7月6日（农历六月初一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

成就高不如品德好，想赢得光彩，应采取正当的方式。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

只要肯从错误中学习，犯错又何妨，总比裹足不前，从不尝试好。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

坚持的道路虽充满荆棘，但当你成功时，会发现一切都值得。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

稳定情绪，才能让你的表现更加好，使你的事业扶摇直上。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

若想取得成功，决心比天资更重要，下定决心就别轻易动摇。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

问题出现时，别浪费时间互相指责，宜尽快找出解决方案。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

说话应多留余地，因为说出去的话像泼出去的水，覆水难收。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

人要懂得放宽胸襟，凡事以平常心看待，才会过得自在。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

所谓“舍得”，即舍的越多，得到的也会更多。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

尽力去做就好，勿将小错误放心上，耿耿于怀只会影响表现。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

唯有秉持正面的学习态度，并以宽广的心接受批评，才能进步。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中

很多时候只差临门一脚就能成功，此刻别轻言放弃，要坚持到底。

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