每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月7日 5:00 AM

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7月7日（农历六月初二）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：祈福、施济、求医、开市、立约、扫舍

忌：安床、水电维修、交易

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

乐观、热情的态度将有助提升运势，为你带来更多机会及回报。

运气：中　健康：凶
事业：吉　财运：吉

有时必须让人知道，你不争辩，是不想把事情闹大，并非毫不在乎。

运气：凶　健康：凶
事业：中　财运：中

遇到严重问题，并非代表“休止符”，反而是激发向前的动力。

运气：中　健康：凶
事业：吉　财运：吉

经常改变计划只会拖慢你的步伐，若想成功，就要有稳定计划。

运气：吉　健康：中
事业：中　财运：吉

一切看似一帆风顺，但切勿掉以轻心，要做好防范，以备不时之需。

运气：吉　健康：中
事业：中　财运：吉

固执加上暴躁的脾气，容易得罪贵人，使贵人退避三舍，值得吗？

运气：凶　健康：凶
事业：中　财运：中

遇强则强，遇弱则弱，虽处于充满挑战的环境，也别轻言放弃。

运气：中　健康：凶
事业：中　财运：吉

争取未必幸福，但若没尝试争取，幸福就永远不可能降临。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

介绍亲戚进入公司前，宜三思，否则你将背负起非常大的责任。

运气：中　健康：凶
事业：吉　财运：吉

就算是小事，也要尽力去做，克服重重困难，才能使你更坚强。

运气：凶　健康：凶
事业：中　财运：中

突如其来的事令你应接不暇，但切勿沮丧，情况很快就会好转。

运气：凶　健康：凶
事业：中　财运：中

天资并非成功的要素，关键在于永不言弃的毅力及持续的努力。

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