7月8日（农历六月初三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、施济、立约、搬家、扫舍、安葬

忌：诉讼、求医、庆功

鼠

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

繁重的工作和压力令情绪起伏，影响了健康，要小心照顾好身体。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

获取丰硕财利后，要学会克制欲望，以免奢侈而造成不必要的浪费。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

积极、正面些，切勿让内心的热情被熄灭，好运即将到来。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

炎热天气影响情绪，宜自我控制，否则伴侣将因你的无心之言而受伤。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

建议把眼光放得更远，切勿斤斤计较于眼前的利益而错失潜在良机。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

讲究原则使你冥顽不灵，有时适当的改变反而能带来更大的好处。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

胜不骄，败不馁，眼前的挑战不会将你击垮，而是让你发现自己的潜质。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

勇于尝试是迈向成功的一大要素，只要不断尝试，最终定能成功。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

立下志向后就必须持之以恒，这样才能达到目标，实现理想。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

一分耕耘一分收获，是时候验收成果了，但勿嚣张，以免引起嫉妒。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

迟好过无，虽起步比人慢，但千万别放弃，宜坚持不懈。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

必须为自己的选择负责，既然已做出最好的选择，就别犹豫了。