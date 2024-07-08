7月8日（农历六月初三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、施济、立约、搬家、扫舍、安葬
忌：诉讼、求医、庆功
鼠
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
繁重的工作和压力令情绪起伏，影响了健康，要小心照顾好身体。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
获取丰硕财利后，要学会克制欲望，以免奢侈而造成不必要的浪费。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
积极、正面些，切勿让内心的热情被熄灭，好运即将到来。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
炎热天气影响情绪，宜自我控制，否则伴侣将因你的无心之言而受伤。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
建议把眼光放得更远，切勿斤斤计较于眼前的利益而错失潜在良机。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
讲究原则使你冥顽不灵，有时适当的改变反而能带来更大的好处。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
胜不骄，败不馁，眼前的挑战不会将你击垮，而是让你发现自己的潜质。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
勇于尝试是迈向成功的一大要素，只要不断尝试，最终定能成功。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
立下志向后就必须持之以恒，这样才能达到目标，实现理想。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
一分耕耘一分收获，是时候验收成果了，但勿嚣张，以免引起嫉妒。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
迟好过无，虽起步比人慢，但千万别放弃，宜坚持不懈。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
必须为自己的选择负责，既然已做出最好的选择，就别犹豫了。