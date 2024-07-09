7月9日（农历六月初四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造

忌：旅行、求医、动土、园艺、置产

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

不入虎穴，焉得虎子，若没经历重重困难，就不能成就大事业。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做任何事都要专心一致，三心二意只会使你模糊方向。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

施比受更有福，有能力施舍是种福气，而获得的快乐非笔墨能形容。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

言出必行，说出的话就一定要做到，才能赢得他人信任。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

只要做出对的选择，不屈不挠，最终定能排除万难取得成功。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

勿轻信于人，以免中计落入小人圈套，并为你带来巨大损失。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

做事举棋不定，只会模糊方向，唯有确定方向，才会迈向成功。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：凶

沉默是金，与其与人争论不休，不如保持缄默，时间能够证明一切。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

前辈们吃的盐比你吃的米多，做重大决策前，不妨请教他们。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

越挫越勇，眼前的挑战将使你更坚强，发挥更大的潜能。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

已有心上人的你，不妨在今天向对方表白，祝你好运。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

心动不如行动，若想美梦成真，马上采取实际行动。