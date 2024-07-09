7月9日（农历六月初四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造
忌：旅行、求医、动土、园艺、置产
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
不入虎穴，焉得虎子，若没经历重重困难，就不能成就大事业。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
做任何事都要专心一致，三心二意只会使你模糊方向。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
施比受更有福，有能力施舍是种福气，而获得的快乐非笔墨能形容。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
言出必行，说出的话就一定要做到，才能赢得他人信任。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
只要做出对的选择，不屈不挠，最终定能排除万难取得成功。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：凶
勿轻信于人，以免中计落入小人圈套，并为你带来巨大损失。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
做事举棋不定，只会模糊方向，唯有确定方向，才会迈向成功。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：凶
沉默是金，与其与人争论不休，不如保持缄默，时间能够证明一切。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
前辈们吃的盐比你吃的米多，做重大决策前，不妨请教他们。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
越挫越勇，眼前的挑战将使你更坚强，发挥更大的潜能。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
已有心上人的你，不妨在今天向对方表白，祝你好运。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
心动不如行动，若想美梦成真，马上采取实际行动。