7月10日（农历六月初五）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、庆功、开市、立约、会友
忌：婚嫁、旅行、园艺
鼠
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
流感病毒蔓延，避免熬夜或酗酒，以防减低免疫力。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
目标是要妥善规划及实际行动来达成的，不如就马上进行吧。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
友谊就像种植花草树木，需要阳光的滋养及水分的灌溉细心维持。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
偶尔宠一宠自己虽不为过，但要适可而止，以免加重自己的负担。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
对过往所发生的事虽感到痛心，但唯有原谅和放下才能继续往前走。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
一定要保持心平气和的心态，切勿过于激动而影响健康及运气。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
以自我为中心的人会惹人排斥，自己的利益固然重要，也该多为人着想。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人是永远不会满足的，只要有更好的赚钱机会，就别让它溜走。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
宣泄情绪时切勿把家人当出气筒，不妨寻找适当的抒发方式。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
处在人生的十字路口时，可能难以抉择，但只要决定了就别后悔。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
不论你做任何选择，总有人持反对票，你又何须执着于满足每个人呢？
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
无论做什么事，开心最重要，别勉强自己做不喜欢的事。