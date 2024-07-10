7月10日（农历六月初五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、庆功、开市、立约、会友

忌：婚嫁、旅行、园艺

鼠

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

流感病毒蔓延，避免熬夜或酗酒，以防减低免疫力。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

目标是要妥善规划及实际行动来达成的，不如就马上进行吧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

友谊就像种植花草树木，需要阳光的滋养及水分的灌溉细心维持。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

偶尔宠一宠自己虽不为过，但要适可而止，以免加重自己的负担。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

对过往所发生的事虽感到痛心，但唯有原谅和放下才能继续往前走。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一定要保持心平气和的心态，切勿过于激动而影响健康及运气。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

以自我为中心的人会惹人排斥，自己的利益固然重要，也该多为人着想。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人是永远不会满足的，只要有更好的赚钱机会，就别让它溜走。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

宣泄情绪时切勿把家人当出气筒，不妨寻找适当的抒发方式。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

处在人生的十字路口时，可能难以抉择，但只要决定了就别后悔。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

不论你做任何选择，总有人持反对票，你又何须执着于满足每个人呢？

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

无论做什么事，开心最重要，别勉强自己做不喜欢的事。