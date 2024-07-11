7月11日（农历六月初六）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、出海、求医、上任、修墓

忌：装修、动土、买车、交易

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

谨言慎行，否则得罪了他人，不仅影响人际关系，还可能失去好友。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运气不俗使你喜上眉梢，但勿因此放松警惕之心，否则将有损财利。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

繁琐的行政事务把你压得喘不过气，不妨在周末多参与休闲活动。

兔

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

行善积德，好运才能源源不绝，不妨适时多给予援手。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

对孩子越严，反弹越大，不妨以温和的态度管教，效果或许更好。

蛇

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

酒后的你会吐真言，最好避免喝酒，否则惹来不必要的口舌是非。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

情绪低落时，处事更应谨慎，避免与人起争执，否则将为自己惹麻烦。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多关心伴侣，切勿因伴侣迟归而疑神疑鬼，将有损两人的关系。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

感激之情不能只说不做，只有以行动表示，别人才会感受到你的诚意。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

善有善报，适时为他人提供援助，别人也会在你需要时伸出援手。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

若想改善生活质量及人际关系，必须先改变自己，你准备好了吗？

猪

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

偏财运不济，宜避免高风险的投资或赌博。