每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2024年7月11日 5:00 AM

字体大小:

7月11日（农历六月初六）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、出海、求医、上任、修墓

忌：装修、动土、买车、交易

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

谨言慎行，否则得罪了他人，不仅影响人际关系，还可能失去好友。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

运气不俗使你喜上眉梢，但勿因此放松警惕之心，否则将有损财利。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

繁琐的行政事务把你压得喘不过气，不妨在周末多参与休闲活动。

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶

行善积德，好运才能源源不绝，不妨适时多给予援手。

运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉

对孩子越严，反弹越大，不妨以温和的态度管教，效果或许更好。

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中

酒后的你会吐真言，最好避免喝酒，否则惹来不必要的口舌是非。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

情绪低落时，处事更应谨慎，避免与人起争执，否则将为自己惹麻烦。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

多关心伴侣，切勿因伴侣迟归而疑神疑鬼，将有损两人的关系。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

感激之情不能只说不做，只有以行动表示，别人才会感受到你的诚意。

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶

善有善报，适时为他人提供援助，别人也会在你需要时伸出援手。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

若想改善生活质量及人际关系，必须先改变自己，你准备好了吗？

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶

偏财运不济，宜避免高风险的投资或赌博。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club