7月11日（农历六月初六）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、出海、求医、上任、修墓
忌：装修、动土、买车、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
谨言慎行，否则得罪了他人，不仅影响人际关系，还可能失去好友。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运气不俗使你喜上眉梢，但勿因此放松警惕之心，否则将有损财利。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
繁琐的行政事务把你压得喘不过气，不妨在周末多参与休闲活动。
兔
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
行善积德，好运才能源源不绝，不妨适时多给予援手。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
对孩子越严，反弹越大，不妨以温和的态度管教，效果或许更好。
蛇
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
酒后的你会吐真言，最好避免喝酒，否则惹来不必要的口舌是非。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
情绪低落时，处事更应谨慎，避免与人起争执，否则将为自己惹麻烦。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多关心伴侣，切勿因伴侣迟归而疑神疑鬼，将有损两人的关系。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
感激之情不能只说不做，只有以行动表示，别人才会感受到你的诚意。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
善有善报，适时为他人提供援助，别人也会在你需要时伸出援手。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
若想改善生活质量及人际关系，必须先改变自己，你准备好了吗？
猪
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
偏财运不济，宜避免高风险的投资或赌博。