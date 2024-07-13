7月13日（农历六月初八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你或许认为今天是人生中最倒霉的一天，与其怨天尤人，不如积极面对。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

见风使舵并非坏事，表示你懂得根据实际情况做出相对应的调整。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

唯有以宽广的心接受他人意见，才能集思广益，创造共赢局面。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

处理事情除了要衡量轻重，也要顾虑别人的感受。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

行情及运势不好时，信心非常重要，唯有坚定的意志能克服挑战。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，千万别放弃，凡事会有转机。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

好员工也要有好的领导，你一定要努力充实自己，做个称职的好领导。

羊

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

个人的态度将影响和决定自己的高度，你调适好自己的态度了吗？

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

事情虽有进展，但仍未完全解决，你还是必须多加留意和监控。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

只要下定决心，就放胆去做，不要因别人的三言两语而自乱阵脚。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

提起精神，与伴侣计划你难得的假期，一同出国旅行，以增进感情。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

健康方面虽出现小毛病，但并无大碍，多做运动及多注意饮食就行了。