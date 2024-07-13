每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月13日 5:00 AM

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7月13日（农历六月初八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

你或许认为今天是人生中最倒霉的一天，与其怨天尤人，不如积极面对。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

见风使舵并非坏事，表示你懂得根据实际情况做出相对应的调整。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

唯有以宽广的心接受他人意见，才能集思广益，创造共赢局面。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

处理事情除了要衡量轻重，也要顾虑别人的感受。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

行情及运势不好时，信心非常重要，唯有坚定的意志能克服挑战。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，千万别放弃，凡事会有转机。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉

好员工也要有好的领导，你一定要努力充实自己，做个称职的好领导。

运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中

个人的态度将影响和决定自己的高度，你调适好自己的态度了吗？

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

事情虽有进展，但仍未完全解决，你还是必须多加留意和监控。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

只要下定决心，就放胆去做，不要因别人的三言两语而自乱阵脚。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

提起精神，与伴侣计划你难得的假期，一同出国旅行，以增进感情。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

健康方面虽出现小毛病，但并无大碍，多做运动及多注意饮食就行了。

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