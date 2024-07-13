7月13日（农历六月初八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你或许认为今天是人生中最倒霉的一天，与其怨天尤人，不如积极面对。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
见风使舵并非坏事，表示你懂得根据实际情况做出相对应的调整。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
唯有以宽广的心接受他人意见，才能集思广益，创造共赢局面。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
处理事情除了要衡量轻重，也要顾虑别人的感受。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
行情及运势不好时，信心非常重要，唯有坚定的意志能克服挑战。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，千万别放弃，凡事会有转机。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
好员工也要有好的领导，你一定要努力充实自己，做个称职的好领导。
羊
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
个人的态度将影响和决定自己的高度，你调适好自己的态度了吗？
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
事情虽有进展，但仍未完全解决，你还是必须多加留意和监控。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
只要下定决心，就放胆去做，不要因别人的三言两语而自乱阵脚。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
提起精神，与伴侣计划你难得的假期，一同出国旅行，以增进感情。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
健康方面虽出现小毛病，但并无大碍，多做运动及多注意饮食就行了。