7月14日（农历六月初九）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

在做与金钱有关的决定前，须深思熟虑，以免日后引起不必要的官非。

牛

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

若问心无愧，就无须在意别人的流言蜚语，那只会徒增烦恼。

虎

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

领导者须以身作则，勇于承担责任，而不是一味地责怪他人。

兔

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

小人之言会让你分不清是非，最好保持中立，以看清真相。

龙

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：中

多一个敌人不如多一个朋友，以礼待人将有助事业扶摇直上。

蛇

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：中

事业运起伏不定，不如多参与社交活动，打开你的人脉。

马

运气：中 健康：中

事业：中 财运：吉

树大招风，名声越大，越容易惹麻烦，你还是低调些。

羊

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

爬得越高，越应该保持谦和的态度，才能获取上司及同事的支持。

猴

运气：中 健康：中

事业：中 财运：中

条条大路通罗马，不论何种方法，只要坚持不懈，最终定能达成目标。

鸡

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

对别人所说的话充耳不闻，将导致你无法进步，不妨尝试接纳他人意见。

狗

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

鸿运当头，若有新的工作机会，不妨考虑换个新跑道，再创高峰。

猪

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

建议你多放些心思在新项目上，对你的长期事业发展有利。