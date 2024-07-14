每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月14日 5:00 AM

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7月14日（农历六月初九）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：中　健康：中
事业：中　财运：中

在做与金钱有关的决定前，须深思熟虑，以免日后引起不必要的官非。

运气：凶　健康：中
事业：凶　财运：凶

若问心无愧，就无须在意别人的流言蜚语，那只会徒增烦恼。

运气：中　健康：中
事业：中　财运：中

领导者须以身作则，勇于承担责任，而不是一味地责怪他人。

运气：中　健康：凶
事业：吉　财运：吉

小人之言会让你分不清是非，最好保持中立，以看清真相。

运气：凶　健康：中
事业：凶　财运：中

多一个敌人不如多一个朋友，以礼待人将有助事业扶摇直上。

运气：凶　健康：中
事业：凶　财运：中

事业运起伏不定，不如多参与社交活动，打开你的人脉。

运气：中　健康：中
事业：中　财运：吉

树大招风，名声越大，越容易惹麻烦，你还是低调些。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

爬得越高，越应该保持谦和的态度，才能获取上司及同事的支持。

运气：中　健康：中
事业：中　财运：中

条条大路通罗马，不论何种方法，只要坚持不懈，最终定能达成目标。

运气：凶　健康：中
事业：凶　财运：凶

对别人所说的话充耳不闻，将导致你无法进步，不妨尝试接纳他人意见。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

鸿运当头，若有新的工作机会，不妨考虑换个新跑道，再创高峰。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

建议你多放些心思在新项目上，对你的长期事业发展有利。

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