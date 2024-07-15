7月15日（农历六月初十）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、出海、会友、扫舍、园艺、买车
忌：求医、议事、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
与生意伙伴交涉时，切勿采取强硬方式，唯有共创双赢才能取得共识。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
月有阴晴圆缺，宜以平常心看待事物，切勿因琐事而扰乱生活。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
不是你的就不是你的，强求不来，你就耐心等待吧。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
目前虽与所追求的有差距，但无须担心，美梦很快就能成真。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
既然事情不能按照计划进行，那就改变计划，不可顽固不化。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
对手虽看似漠不关心，却是个狠角色，切勿掉以轻心。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
欲速则不达，多点耐心，凡事一步一步来，为将来做好充足准备。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
急于表现只会引起别人的嫉妒，成为小人的目标，最好低调些。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
市场前景虽不俗，投资前仍宜三思，切勿掉以轻心而深陷困境。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
千载难逢的大好良机等着你，宜把握此机会让财利旺上加旺。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
在局势不明朗的大环境下，投资最好见好就收，否则将一败涂地。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
不要老是说工作量多、压力大，有效的时间管理是制胜的关键。