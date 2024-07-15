7月15日（农历六月初十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、出海、会友、扫舍、园艺、买车

忌：求医、议事、交易

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与生意伙伴交涉时，切勿采取强硬方式，唯有共创双赢才能取得共识。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

月有阴晴圆缺，宜以平常心看待事物，切勿因琐事而扰乱生活。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

不是你的就不是你的，强求不来，你就耐心等待吧。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

目前虽与所追求的有差距，但无须担心，美梦很快就能成真。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

既然事情不能按照计划进行，那就改变计划，不可顽固不化。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

对手虽看似漠不关心，却是个狠角色，切勿掉以轻心。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

欲速则不达，多点耐心，凡事一步一步来，为将来做好充足准备。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

急于表现只会引起别人的嫉妒，成为小人的目标，最好低调些。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

市场前景虽不俗，投资前仍宜三思，切勿掉以轻心而深陷困境。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

千载难逢的大好良机等着你，宜把握此机会让财利旺上加旺。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

在局势不明朗的大环境下，投资最好见好就收，否则将一败涂地。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

不要老是说工作量多、压力大，有效的时间管理是制胜的关键。