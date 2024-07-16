7月16日（农历六月十一）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、祈福、施济、求医、庆功、开市

忌：旅行、养宠物、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

旺盛的桃花运能加强人际关系，但别因此轻惹桃花，以免招来厄运。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

种瓜得瓜，种豆得豆，只要肯付出，一定有收获，现在就开始耕耘吧。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

与其浪费时间寻找帮助，不如竭尽所能，靠自己的力量解决。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

清官难断家务事，因此在处理他人的家事时，宜加倍谨慎。

龙

运气：中

健康：凶

事业：凶

财运：中

既然有些事情逃避也没有用，何不勇敢面对，竭尽所能解决它？

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

贵人的及时出现将使你更上一层楼，可要把握良机，展翅高飞。

马

运气：中

健康：凶

事业：凶

财运：凶

不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？只要熬过去，一切会苦尽甘来。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

失败并不可怕，最重要的是要吸取教训，才能避免重蹈覆辙。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你的工作量虽然繁重，却是你大显身手的机会，就尽力而为吧。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

择你所爱，爱你所择，工作亦是如此，你就好好享受工作吧。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

怨天尤人只会耽误工作进程，徒增烦恼，不如改变心态，积极面对。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

遇强则强，因此遇到强劲对手时，切勿轻言放弃，继续加油吧。