7月17日（农历六月十二）
吉利指数：★★★（平平）
宜：庆功、议事、会友、安葬、修墓、买车
忌：装修、动土、水电维修、投资
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
道听途说只会蒙蔽双眼，宜用心观察周遭发生的事，才做判断。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
与其在股市里乱闯，不如在闲暇时多阅读与投资相关的书籍。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
有梦想就要付诸行动，否则梦想永远只会是梦想。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
你出于好意提醒对方，别人却未必领情，建议还是少管闲事吧。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
勇往直前追求目标的同时，也要注意健康，不可掉以轻心。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
进度虽缓慢，但切勿放弃，只要坚持，最终能取得意想不到的收获。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
运气虽不俗，但若毫无节制随意挥霍，最终将使经济陷入困境。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
休息是为了走更长更远的路，一定要懂得放松心情，切勿逞强。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
满招损，谦受益，过于自负将使计划失败，谦虚才能得到贵人帮助。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
机会只给有准备的人，不如把心思放在工作上，待良机一到便冲刺。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
趁平时有空做些静坐吧，深呼吸能使心平静下来，灵感不断涌现。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
心情好才能事事顺利，天天保持好心情很重要。