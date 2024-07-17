7月17日（农历六月十二）

吉利指数：★★★（平平）

宜：庆功、议事、会友、安葬、修墓、买车

忌：装修、动土、水电维修、投资

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

道听途说只会蒙蔽双眼，宜用心观察周遭发生的事，才做判断。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

与其在股市里乱闯，不如在闲暇时多阅读与投资相关的书籍。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

有梦想就要付诸行动，否则梦想永远只会是梦想。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

你出于好意提醒对方，别人却未必领情，建议还是少管闲事吧。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

勇往直前追求目标的同时，也要注意健康，不可掉以轻心。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

进度虽缓慢，但切勿放弃，只要坚持，最终能取得意想不到的收获。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

运气虽不俗，但若毫无节制随意挥霍，最终将使经济陷入困境。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

休息是为了走更长更远的路，一定要懂得放松心情，切勿逞强。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

满招损，谦受益，过于自负将使计划失败，谦虚才能得到贵人帮助。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

机会只给有准备的人，不如把心思放在工作上，待良机一到便冲刺。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

趁平时有空做些静坐吧，深呼吸能使心平静下来，灵感不断涌现。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

心情好才能事事顺利，天天保持好心情很重要。