7月18日（农历六月十三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、旅行、庆功、开市、上任

忌：诉讼、议事、修墓、酿造

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

忍一时风平浪静，在难熬的日子里，能忍则忍，切勿心怀怨恨。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

一定要坚守立场，相信自己的判断，勿因别人三言两语而动摇。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

情绪不稳，就要好好控制，切勿因小事与伴侣起争执而影响感情。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

得饶人处且饶人，要学习原谅及宽恕，切勿因小事而将关系闹僵。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

下班要好好休息，切勿因工作而影响家庭生活，日子才能更充实。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

事情并不如想象中顺利，你要更小心处理，切勿坏了大事。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

时间管理不当，使你无法在预期内完成任务，现在只能加班补救。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

若想事业一帆风顺，就要处事圆滑，避免纠纷，减少不必要的麻烦。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

每个人都有自己的想法，相信自己的直觉，何须在意别人的看法呢？

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

言行谨慎，别因小事与伴侣大吵一顿，否则将陷入不可收拾的局面。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

最近太累了，不妨做些运动，让自己活力四射，生活也更充实。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

家人就是你工作的动力，多与家人相处，将能助你获得工作灵感。