7月18日（农历六月十三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、旅行、庆功、开市、上任
忌：诉讼、议事、修墓、酿造
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
忍一时风平浪静，在难熬的日子里，能忍则忍，切勿心怀怨恨。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
一定要坚守立场，相信自己的判断，勿因别人三言两语而动摇。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
情绪不稳，就要好好控制，切勿因小事与伴侣起争执而影响感情。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
得饶人处且饶人，要学习原谅及宽恕，切勿因小事而将关系闹僵。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
下班要好好休息，切勿因工作而影响家庭生活，日子才能更充实。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
事情并不如想象中顺利，你要更小心处理，切勿坏了大事。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
时间管理不当，使你无法在预期内完成任务，现在只能加班补救。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
若想事业一帆风顺，就要处事圆滑，避免纠纷，减少不必要的麻烦。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
每个人都有自己的想法，相信自己的直觉，何须在意别人的看法呢？
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
言行谨慎，别因小事与伴侣大吵一顿，否则将陷入不可收拾的局面。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
最近太累了，不妨做些运动，让自己活力四射，生活也更充实。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
家人就是你工作的动力，多与家人相处，将能助你获得工作灵感。