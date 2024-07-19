7月19日（农历六月十四）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：诸事皆宜
忌：无
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
学而时习之，不亦乐乎？不停学习能够增广见闻，增加智慧。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
既然已选择了开始，就不要半途而废，继续努力，往前冲刺吧。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与其仓促做决定，不如静观其变，深思熟虑后，才走下一步棋。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
多一事不如少一事，你就迁就些，切勿与同事、上司起正面冲突。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
他人的成功，是学习的好榜样，与其嫉妒对方，不如向他们学习。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
严以律己，宽以待人，挑别人的毛病时，不妨先想想自己的缺点。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
对于他人恶意的批评，你又何必放在心上呢？
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
机不可失，不妨大胆跨出果断的第一步，尝试别人所给予的机会。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
花无百日红，人在成功时更要懂得谦虚，切勿自满。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
钱不是万能，有些东西再多钱也买不到，健康便是其中之一。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
明哲保身，避免陷入不必要的纠纷，否则百口莫辩，无法全身而退。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你的年龄已不小了，一定要好好珍惜机遇，不让它白白溜走。