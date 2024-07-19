每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月19日 5:00 AM

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7月19日（农历六月十四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

学而时习之，不亦乐乎？不停学习能够增广见闻，增加智慧。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

既然已选择了开始，就不要半途而废，继续努力，往前冲刺吧。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

与其仓促做决定，不如静观其变，深思熟虑后，才走下一步棋。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

多一事不如少一事，你就迁就些，切勿与同事、上司起正面冲突。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

他人的成功，是学习的好榜样，与其嫉妒对方，不如向他们学习。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

严以律己，宽以待人，挑别人的毛病时，不妨先想想自己的缺点。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

对于他人恶意的批评，你又何必放在心上呢？

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

机不可失，不妨大胆跨出果断的第一步，尝试别人所给予的机会。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

花无百日红，人在成功时更要懂得谦虚，切勿自满。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

钱不是万能，有些东西再多钱也买不到，健康便是其中之一。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

明哲保身，避免陷入不必要的纠纷，否则百口莫辩，无法全身而退。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

你的年龄已不小了，一定要好好珍惜机遇，不让它白白溜走。

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