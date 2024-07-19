7月19日（农历六月十四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

学而时习之，不亦乐乎？不停学习能够增广见闻，增加智慧。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

既然已选择了开始，就不要半途而废，继续努力，往前冲刺吧。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与其仓促做决定，不如静观其变，深思熟虑后，才走下一步棋。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

多一事不如少一事，你就迁就些，切勿与同事、上司起正面冲突。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

他人的成功，是学习的好榜样，与其嫉妒对方，不如向他们学习。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

严以律己，宽以待人，挑别人的毛病时，不妨先想想自己的缺点。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对于他人恶意的批评，你又何必放在心上呢？

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

机不可失，不妨大胆跨出果断的第一步，尝试别人所给予的机会。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

花无百日红，人在成功时更要懂得谦虚，切勿自满。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

钱不是万能，有些东西再多钱也买不到，健康便是其中之一。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

明哲保身，避免陷入不必要的纠纷，否则百口莫辩，无法全身而退。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你的年龄已不小了，一定要好好珍惜机遇，不让它白白溜走。