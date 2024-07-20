吉利指数：★★★★（小吉）

宜：施济、开市、装修、扫舍、动土、安葬

忌：求医、立约、园艺

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

局势不明朗，有些事情不如想象中那样简单，须小心斟酌为上。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

上司给的任务，虽让你忙得不可开交，却是提升能力的大好时机。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

成功之时，要懂得适时抽身而退，贪得无厌可能会最终得不偿失。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

万事俱备，只欠东风，看样子你还得多等一段时日才采取行动。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

在进行大投资时，一定要胆大心细，计划周详后才采取行动。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

顺天者昌，切勿逆天而行，否则做起事来只会是事倍功半。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

身心疲惫的你，在签署合约前，一定要多加留意合约细节。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

运气会随努力增加，只要肯付出，迟早会得到应有的回报。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

谨慎选择追随能够栽培你的上司，才能百尺竿头，更进一步。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

以自我为中心无法交到知心朋友，不妨改变态度，为他人着想。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

运势不佳及局势不明朗使你心烦，只要谨慎处理，便能平安渡难关。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

忠言逆耳，倘若你不听前辈的劝告，将为此付出惨痛的代价。