吉利指数：★★★★（小吉）
宜：施济、开市、装修、扫舍、动土、安葬
忌：求医、立约、园艺
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
局势不明朗，有些事情不如想象中那样简单，须小心斟酌为上。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
上司给的任务，虽让你忙得不可开交，却是提升能力的大好时机。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
成功之时，要懂得适时抽身而退，贪得无厌可能会最终得不偿失。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
万事俱备，只欠东风，看样子你还得多等一段时日才采取行动。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
在进行大投资时，一定要胆大心细，计划周详后才采取行动。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
顺天者昌，切勿逆天而行，否则做起事来只会是事倍功半。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
身心疲惫的你，在签署合约前，一定要多加留意合约细节。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
运气会随努力增加，只要肯付出，迟早会得到应有的回报。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
谨慎选择追随能够栽培你的上司，才能百尺竿头，更进一步。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
以自我为中心无法交到知心朋友，不妨改变态度，为他人着想。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
运势不佳及局势不明朗使你心烦，只要谨慎处理，便能平安渡难关。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
忠言逆耳，倘若你不听前辈的劝告，将为此付出惨痛的代价。