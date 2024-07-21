7月21日（农历六月十六）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造
忌：旅行、求医、动土、园艺、置产
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
虽并非事事如愿，但切勿轻易放弃，只要有恒心，铁杵磨成针。
牛
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
若想事业更上一层楼，得想方设法提升自己的专注力及技能。
虎
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
团结就是力量，与伙伴合作愉快，才能克服眼前困难，以取得成功。
兔
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
切勿轻信初相识的人，不妨多留意其言语，以防有任何不良企图。
龙
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
保持心平气和，并对自己有信心，一切都能顺顺利利地进行。
蛇
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
有些事情是急不来的，做事一定要三思后行，想清楚了才执行。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
凡事都有其限度，千万不要得寸进尺，否则你将为此付出代价。
羊
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
友情无法用金钱衡量，还是以真诚的心对待朋友吧。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
成功看似遥遥无期，但是也离你不远，一定要坚持到底。
鸡
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
暴力不能解决问题，只会把事情搞砸，心平气和才能和气生财。
狗
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
控制好脾气，注意周遭所发生的事，一切会更顺利。
猪
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：吉
昂首阔步向前走，绝对不要向挫折低头，就能获得成功。