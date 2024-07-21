每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月21日 5:00 AM

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7月21日（农历六月十六）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、水电维修、养宠物、美容、酿造

忌：旅行、求医、动土、园艺、置产

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：中

虽并非事事如愿，但切勿轻易放弃，只要有恒心，铁杵磨成针。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：吉

若想事业更上一层楼，得想方设法提升自己的专注力及技能。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

团结就是力量，与伙伴合作愉快，才能克服眼前困难，以取得成功。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

切勿轻信初相识的人，不妨多留意其言语，以防有任何不良企图。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：中

保持心平气和，并对自己有信心，一切都能顺顺利利地进行。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：吉

有些事情是急不来的，做事一定要三思后行，想清楚了才执行。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

凡事都有其限度，千万不要得寸进尺，否则你将为此付出代价。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：吉

友情无法用金钱衡量，还是以真诚的心对待朋友吧。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：中

成功看似遥遥无期，但是也离你不远，一定要坚持到底。

运气：凶　健康：中
事业：中　财运：中

暴力不能解决问题，只会把事情搞砸，心平气和才能和气生财。

运气：吉　健康：中
事业：吉　财运：吉

控制好脾气，注意周遭所发生的事，一切会更顺利。

运气：中　健康：中
事业：吉　财运：吉

昂首阔步向前走，绝对不要向挫折低头，就能获得成功。

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