7月22日（农历六月十七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、诉讼、上任、扫舍、园艺、投资
忌：婚嫁、求医、买车、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
做事要稳扎稳打，切勿一心二用，否则只会弄巧成拙，坏了大事。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
对他人的负面评论耿耿于怀只会使你颓丧，不如积极证明自己的实力。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与人合资看似理想，但凡事还是小心谨慎为上，切勿掉以轻心。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
还是各家自扫门前雪好，过于热心介入反而吃力不讨好。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
以平常心，多从不同的角度看待事物，你将发现新大陆。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
遇到困难时，无须过于慌张，有时深吸一口气，能使自己冷静。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
无病呻吟会让人质疑你的工作能力，建议减少抱怨，尽力完成任务。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
追求更高理想的同时，勿忽略目前自己所拥有的，以免得不偿失。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
就算不喜欢对方，也不该采取极端手段，否则会引起众人的憎恨。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
只要用心做好本分，掌控好自己的人生，好事就会接踵而来。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
郁郁寡欢只会有损自己的运气，乐观是面对生活挑战的最佳方式。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
三个臭皮匠，胜过诸葛亮，放胆与同事们讨论，将有意想不到的收获。