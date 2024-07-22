7月22日（农历六月十七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、诉讼、上任、扫舍、园艺、投资

忌：婚嫁、求医、买车、理发

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

做事要稳扎稳打，切勿一心二用，否则只会弄巧成拙，坏了大事。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

对他人的负面评论耿耿于怀只会使你颓丧，不如积极证明自己的实力。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与人合资看似理想，但凡事还是小心谨慎为上，切勿掉以轻心。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

还是各家自扫门前雪好，过于热心介入反而吃力不讨好。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

以平常心，多从不同的角度看待事物，你将发现新大陆。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

遇到困难时，无须过于慌张，有时深吸一口气，能使自己冷静。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

无病呻吟会让人质疑你的工作能力，建议减少抱怨，尽力完成任务。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

追求更高理想的同时，勿忽略目前自己所拥有的，以免得不偿失。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算不喜欢对方，也不该采取极端手段，否则会引起众人的憎恨。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

只要用心做好本分，掌控好自己的人生，好事就会接踵而来。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

郁郁寡欢只会有损自己的运气，乐观是面对生活挑战的最佳方式。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

三个臭皮匠，胜过诸葛亮，放胆与同事们讨论，将有意想不到的收获。