7月23日（农历六月十八）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、出海、求医、议事、投资
忌：开市、动土、交易、置产
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
成败全靠你如何有效地分配时间，只要处理得宜，将绽放光彩。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
上司开始肯定你的办事能力，是大显身手、积极发展事业的时候。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你拥有的经验可能更丰富，若能敞开心胸聆听，会有不同的领悟。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
成败并非关键，重点在于过程，建议好好慰劳自己一番。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要老是困在家里，出外走走，将有机会在社交场合遇到贵人。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
早点回家共聚晚餐吧，家人的支持与谅解，能为你带来更大动力。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
遇到问题时，一定要保持冷静，切勿因一些小挫折而轻易被击垮。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
与另一半发生争执时，与其用工作麻醉自己，不如与对方好好解决。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
心血来潮时，不妨投资一些钱在股票上，将有意想不到的收获。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
面对重重挑战之际，更需要坚定思想，一步一步克服眼前的障碍。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你就安下心，耐心做事，操之过急只会弄巧成拙，无法达到目标。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
有主见虽好，但切勿过于固执，或拒人于千里之外，影响人际关系。