每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2024年7月23日 5:00 AM

字体大小:

7月23日（农历六月十八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、出海、求医、议事、投资

忌：开市、动土、交易、置产

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

成败全靠你如何有效地分配时间，只要处理得宜，将绽放光彩。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

上司开始肯定你的办事能力，是大显身手、积极发展事业的时候。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

你拥有的经验可能更丰富，若能敞开心胸聆听，会有不同的领悟。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

成败并非关键，重点在于过程，建议好好慰劳自己一番。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

不要老是困在家里，出外走走，将有机会在社交场合遇到贵人。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

早点回家共聚晚餐吧，家人的支持与谅解，能为你带来更大动力。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

遇到问题时，一定要保持冷静，切勿因一些小挫折而轻易被击垮。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

与另一半发生争执时，与其用工作麻醉自己，不如与对方好好解决。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

心血来潮时，不妨投资一些钱在股票上，将有意想不到的收获。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉

面对重重挑战之际，更需要坚定思想，一步一步克服眼前的障碍。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中

你就安下心，耐心做事，操之过急只会弄巧成拙，无法达到目标。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

有主见虽好，但切勿过于固执，或拒人于千里之外，影响人际关系。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club