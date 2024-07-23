7月23日（农历六月十八）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、出海、求医、议事、投资

忌：开市、动土、交易、置产

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

成败全靠你如何有效地分配时间，只要处理得宜，将绽放光彩。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

上司开始肯定你的办事能力，是大显身手、积极发展事业的时候。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你拥有的经验可能更丰富，若能敞开心胸聆听，会有不同的领悟。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

成败并非关键，重点在于过程，建议好好慰劳自己一番。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要老是困在家里，出外走走，将有机会在社交场合遇到贵人。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

早点回家共聚晚餐吧，家人的支持与谅解，能为你带来更大动力。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

遇到问题时，一定要保持冷静，切勿因一些小挫折而轻易被击垮。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

与另一半发生争执时，与其用工作麻醉自己，不如与对方好好解决。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

心血来潮时，不妨投资一些钱在股票上，将有意想不到的收获。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

面对重重挑战之际，更需要坚定思想，一步一步克服眼前的障碍。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你就安下心，耐心做事，操之过急只会弄巧成拙，无法达到目标。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

有主见虽好，但切勿过于固执，或拒人于千里之外，影响人际关系。