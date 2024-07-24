每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月24日 5:00 AM

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7月24日（农历六月十九）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

你要控制急躁的个性，伴侣就算脾气再好，也会有忍受不了的一天。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

切记，机会只给有准备的人，你准备好了吗？

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

得人者兴，只要获得众人强而有力的支持，没有克服不了的事。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

防范胜于治疗，多做运动提高自己的免疫系统，抵抗病菌的侵袭。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶

有空不妨多阅读课外书，只要多用心思考，灵感将源源不绝。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中

若想维持婚姻关系，双方都必须有所付出，将自己的角色扮演好。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

遇到麻烦或挫折时，要懂得如何全身而退，切勿以卵击石。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

人因梦想而伟大，目前付出的一切努力，最终一定会美梦成真。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

凡事一步步来，无论做什么，都别走捷径，否则日后将付出代价。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

若有创业打算，不妨联络几个志同道合的朋友一起探讨可能性。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中

凡事量力而为，帮助他人之时，看自己是否有此能耐，别累坏身体。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶

心力交瘁的你，不妨到处走走，找知己聊天，让身心松懈下来。

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