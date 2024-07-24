7月24日（农历六月十九）
吉利指数：★（大凶）
宜：无
忌：诸事不宜
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你要控制急躁的个性，伴侣就算脾气再好，也会有忍受不了的一天。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切记，机会只给有准备的人，你准备好了吗？
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
得人者兴，只要获得众人强而有力的支持，没有克服不了的事。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
防范胜于治疗，多做运动提高自己的免疫系统，抵抗病菌的侵袭。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
有空不妨多阅读课外书，只要多用心思考，灵感将源源不绝。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
若想维持婚姻关系，双方都必须有所付出，将自己的角色扮演好。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
遇到麻烦或挫折时，要懂得如何全身而退，切勿以卵击石。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
人因梦想而伟大，目前付出的一切努力，最终一定会美梦成真。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
凡事一步步来，无论做什么，都别走捷径，否则日后将付出代价。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若有创业打算，不妨联络几个志同道合的朋友一起探讨可能性。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
凡事量力而为，帮助他人之时，看自己是否有此能耐，别累坏身体。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
心力交瘁的你，不妨到处走走，找知己聊天，让身心松懈下来。