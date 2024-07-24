7月24日（农历六月十九）

吉利指数：★（大凶）

宜：无

忌：诸事不宜

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你要控制急躁的个性，伴侣就算脾气再好，也会有忍受不了的一天。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切记，机会只给有准备的人，你准备好了吗？

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

得人者兴，只要获得众人强而有力的支持，没有克服不了的事。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

防范胜于治疗，多做运动提高自己的免疫系统，抵抗病菌的侵袭。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

有空不妨多阅读课外书，只要多用心思考，灵感将源源不绝。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

若想维持婚姻关系，双方都必须有所付出，将自己的角色扮演好。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

遇到麻烦或挫折时，要懂得如何全身而退，切勿以卵击石。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人因梦想而伟大，目前付出的一切努力，最终一定会美梦成真。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事一步步来，无论做什么，都别走捷径，否则日后将付出代价。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若有创业打算，不妨联络几个志同道合的朋友一起探讨可能性。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事量力而为，帮助他人之时，看自己是否有此能耐，别累坏身体。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

心力交瘁的你，不妨到处走走，找知己聊天，让身心松懈下来。