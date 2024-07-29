7月29日（农历六月廿四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、施济、议事、水电维修、安葬、修墓

忌：立约、动土、投资、美容

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

乐于助人虽是美德，但也要量力而为，切勿被有心之人利用。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

解铃还须系铃人，是你造成的误会，就不妨主动向对方示好吧。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

前浪扶助后浪，后浪支援前浪，身为长辈的你就多多提携后辈吧。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

彼此都认识这么多年了，何必赌气？放下心中芥蒂，继续前行吧。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

投资的朋友，你最好相信自己的判断，内幕消息有时是不可靠的。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

健康影响你的情绪和决策，淡定些，稳定的心能助突破重围。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你不是机器人，生病了就要好好待在家里休息，知道吗？

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与爱人和家人看一场电影或吃一顿晚餐，足以让你充实好几天。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你不犯人，麻烦却冲着你来，留意言谈举止，免遭小人暗害。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

别因小事跟同事闹个不休，相互谅解、宽恕是最好的解药。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

出外参与活动或与家人共聚，最重要是开心，切勿斤斤计较。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

清官难断家务事，他人的家事避之为吉。