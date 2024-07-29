7月29日（农历六月廿四）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、施济、议事、水电维修、安葬、修墓
忌：立约、动土、投资、美容
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
乐于助人虽是美德，但也要量力而为，切勿被有心之人利用。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
解铃还须系铃人，是你造成的误会，就不妨主动向对方示好吧。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
前浪扶助后浪，后浪支援前浪，身为长辈的你就多多提携后辈吧。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
彼此都认识这么多年了，何必赌气？放下心中芥蒂，继续前行吧。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
投资的朋友，你最好相信自己的判断，内幕消息有时是不可靠的。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
健康影响你的情绪和决策，淡定些，稳定的心能助突破重围。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你不是机器人，生病了就要好好待在家里休息，知道吗？
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与爱人和家人看一场电影或吃一顿晚餐，足以让你充实好几天。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你不犯人，麻烦却冲着你来，留意言谈举止，免遭小人暗害。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
别因小事跟同事闹个不休，相互谅解、宽恕是最好的解药。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
出外参与活动或与家人共聚，最重要是开心，切勿斤斤计较。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
清官难断家务事，他人的家事避之为吉。