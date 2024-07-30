7月30日（农历六月廿五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、祈福、旅行、开市、上任、搬家

忌：诉讼、议事、动土、园艺、修墓

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

准备远足或参加高危活动的朋友，一定要做好足够的安全措施。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

财来财去让你心烦气躁，别为钱所困，给自己的心情放个假吧。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

人有时的确要靠衣装，不妨偶尔穿得光鲜些，以增强你的人缘。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与他人进行协商时，应从多个不同角度思考，更容易达成协议。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

局势已逐渐明朗，久议未决的事项是时候彻底解决，不宜再拖延。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

身体健康不佳时，千万不要做出大决定，不然会使你日后陷入僵局。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对方虽然得罪过你，但无须放在心上，不然许多良机会被拒于门外。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

跟高手过招时，尽量不要起正面冲突，有时以静制动反而奏效。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

就算你的能力强，也别急于表现，小心他人因妒嫉而恶意中伤你。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

勇于面对过错，别再试图掩盖错误，唯有如此才能彻底解决问题。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

你若能细细体会上司的评语，便能了解他的真正用意及要求。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

接到新投资项目、工作时，一定要多花心思，不可敷衍了事。