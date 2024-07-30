7月30日（农历六月廿五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、祈福、旅行、开市、上任、搬家
忌：诉讼、议事、动土、园艺、修墓
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
准备远足或参加高危活动的朋友，一定要做好足够的安全措施。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
财来财去让你心烦气躁，别为钱所困，给自己的心情放个假吧。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
人有时的确要靠衣装，不妨偶尔穿得光鲜些，以增强你的人缘。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
与他人进行协商时，应从多个不同角度思考，更容易达成协议。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
局势已逐渐明朗，久议未决的事项是时候彻底解决，不宜再拖延。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
身体健康不佳时，千万不要做出大决定，不然会使你日后陷入僵局。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
对方虽然得罪过你，但无须放在心上，不然许多良机会被拒于门外。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
跟高手过招时，尽量不要起正面冲突，有时以静制动反而奏效。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
就算你的能力强，也别急于表现，小心他人因妒嫉而恶意中伤你。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
勇于面对过错，别再试图掩盖错误，唯有如此才能彻底解决问题。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
你若能细细体会上司的评语，便能了解他的真正用意及要求。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
接到新投资项目、工作时，一定要多花心思，不可敷衍了事。