7月31日（农历六月廿六）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、祈福、施济、求医、开市、装修
忌：安床、买车、采购
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
乐极生悲，注意你的言谈举止，以免给新朋友留下坏印象。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
有朋自远方来，你要热情招待，不要把贵人给冷落了。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
累了，就喝杯咖啡提神；压力大了，就通过运动、按摩来解压。
兔
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
英雄不复当年勇，你就别老是旧事重提，谦和的态度反而受人尊重。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小心隔墙有耳，恶意将你讲过的事情扭曲，公开于世。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
既来之，则安之，处事泰然才能使你做出最客观的决策。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
事出必有因，他人不会无缘无故来找麻烦，你不妨反省一下。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
放下重担，好好休息片刻，以应付更艰难的挑战。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
收到利好消息要当机立断，不然就要看着机会白白溜走。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
如果身在国外，除了注意交通安全外，也要小心财物的保管。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
若现在想不出解决方案，不如多聆听他人的意见，可能有灵感涌现。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
大家心中其实早已有答案，你又何必睁眼睛说假话呢。