7月31日（农历六月廿六）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、祈福、施济、求医、开市、装修

忌：安床、买车、采购

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

乐极生悲，注意你的言谈举止，以免给新朋友留下坏印象。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

有朋自远方来，你要热情招待，不要把贵人给冷落了。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

累了，就喝杯咖啡提神；压力大了，就通过运动、按摩来解压。

兔

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

英雄不复当年勇，你就别老是旧事重提，谦和的态度反而受人尊重。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小心隔墙有耳，恶意将你讲过的事情扭曲，公开于世。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

既来之，则安之，处事泰然才能使你做出最客观的决策。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

事出必有因，他人不会无缘无故来找麻烦，你不妨反省一下。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

放下重担，好好休息片刻，以应付更艰难的挑战。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

收到利好消息要当机立断，不然就要看着机会白白溜走。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

如果身在国外，除了注意交通安全外，也要小心财物的保管。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

若现在想不出解决方案，不如多聆听他人的意见，可能有灵感涌现。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

大家心中其实早已有答案，你又何必睁眼睛说假话呢。