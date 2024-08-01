8月1日（农历六月廿七）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：祈福、施济、装修、扫舍、动土、安葬

忌：出海、立约、理发

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

就算是天大消息，你也要低调处理，过于张扬只会引起他人恐慌。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与家人共同把家居打理一番也是一种乐趣，大家就一起动手吧。

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

大事化小，小事化无，你就将陈年事物暂且抛诸脑后吧。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

驾车人士要注意安全，切勿受到其他公路使用者的挑衅而出交通事故。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

若对对方有意思，不妨约出游，或能从朋友提升为情侣关系。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

未搞清楚事情的来龙去脉之前，凡事还是明哲保身为妙。

马

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

别为了小事而心情不悦、消极；积极面对，解决它吧。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不要为了应酬而忽略健康和家人，与他们一同运动，促进关系吧！

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

欲购置新车，可约家人、朋友一同前往，参考他们的意见。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

放假时要尽情放松，多争取与家人欢聚，别把烦恼挂在心上。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

千万不要亏待自己，应该好好享受灿烂的阳光，让心情更舒畅。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

家和万事兴，处理家事时宜多加冷静，过于偏激只会把关系搞砸。