8月1日（农历六月廿七）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：祈福、施济、装修、扫舍、动土、安葬
忌：出海、立约、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
就算是天大消息，你也要低调处理，过于张扬只会引起他人恐慌。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与家人共同把家居打理一番也是一种乐趣，大家就一起动手吧。
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
大事化小，小事化无，你就将陈年事物暂且抛诸脑后吧。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
驾车人士要注意安全，切勿受到其他公路使用者的挑衅而出交通事故。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
若对对方有意思，不妨约出游，或能从朋友提升为情侣关系。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
未搞清楚事情的来龙去脉之前，凡事还是明哲保身为妙。
马
运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中
别为了小事而心情不悦、消极；积极面对，解决它吧。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不要为了应酬而忽略健康和家人，与他们一同运动，促进关系吧！
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
欲购置新车，可约家人、朋友一同前往，参考他们的意见。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
放假时要尽情放松，多争取与家人欢聚，别把烦恼挂在心上。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
千万不要亏待自己，应该好好享受灿烂的阳光，让心情更舒畅。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
家和万事兴，处理家事时宜多加冷静，过于偏激只会把关系搞砸。