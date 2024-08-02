8月2日（农历六月廿八）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、装修、园艺、投标、理发

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

有空打电话问候好朋友，或找机会拜访旧客户介绍新产品。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

下属做错事，一味苛责不能解决问题，不如教导他们从错误中学习。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

唯有放下，不与对方为敌，才算得上是大智慧，大家就和平相处吧。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽然你总感觉欠缺临门一脚，但耐心些，成功就在前方。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

人生有起有落，财运亦然，唯有知足常乐，才算得上是富贵永远。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

批评同事之前，不如先查清楚事件的来龙去脉，以免误会他人。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

理性与感性只是一线之差，关键在于你从什么角度看待。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

心境开朗有利工作，得意忘形则将场面搞得尴尬，你要懂得拿捏。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

适当的股汇投资并无大碍，但可别因为沉迷而忽略正业。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

有时人生真的是难得糊涂，对于小错失你就一笑置之吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对于新项目，可用心研究，但对于新的异性同事，则最好敬而远之。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

改革要循序渐进，过于激进只会弄巧成拙，你还是耐心点吧。