8月2日（农历六月廿八）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、装修、园艺、投标、理发
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
有空打电话问候好朋友，或找机会拜访旧客户介绍新产品。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
下属做错事，一味苛责不能解决问题，不如教导他们从错误中学习。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
唯有放下，不与对方为敌，才算得上是大智慧，大家就和平相处吧。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽然你总感觉欠缺临门一脚，但耐心些，成功就在前方。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
人生有起有落，财运亦然，唯有知足常乐，才算得上是富贵永远。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
批评同事之前，不如先查清楚事件的来龙去脉，以免误会他人。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
理性与感性只是一线之差，关键在于你从什么角度看待。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
心境开朗有利工作，得意忘形则将场面搞得尴尬，你要懂得拿捏。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
适当的股汇投资并无大碍，但可别因为沉迷而忽略正业。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
有时人生真的是难得糊涂，对于小错失你就一笑置之吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
对于新项目，可用心研究，但对于新的异性同事，则最好敬而远之。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
改革要循序渐进，过于激进只会弄巧成拙，你还是耐心点吧。