8月3日（农历六月廿九）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、祈福、施济、旅行、庆功

忌：婚嫁、修墓、买车

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

工作、事业虽重要，但也别因过于投入而误了婚姻大事。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

精神状况欠佳时，千万别太相信直觉，不如多听取长辈的意见。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

自己所定下的规矩，你务必要遵守，否则将难以服众。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

伟大的发明往往从日常生活得到启发，一些不起眼的事会给你灵感。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

财利虽旺，却隐忧处处，你一定要多留意财务管理。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

口不择言只会令你日后付出惨痛代价，适时道歉才是智者所为。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

累了就多休息，别让自己太操劳，谢绝不必要的约会吧。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你虽然得到高人的指点而信心大增，但接下来仍须努力去实现。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

每个人对完美定义不同，你已经做到最好，无须担心他人的评语。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

成功与否除了天时地利外，人和也很重要，千万不要把关系闹僵。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

理想不同于幻想，但在现实生活却经常被搞乱，你一定要懂得区分。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

身心疲惫时，家是最好的避风港，你要花心思营造和谐的家庭氛围。