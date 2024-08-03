8月3日（农历六月廿九）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、祈福、施济、旅行、庆功
忌：婚嫁、修墓、买车
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
工作、事业虽重要，但也别因过于投入而误了婚姻大事。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
精神状况欠佳时，千万别太相信直觉，不如多听取长辈的意见。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
自己所定下的规矩，你务必要遵守，否则将难以服众。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
伟大的发明往往从日常生活得到启发，一些不起眼的事会给你灵感。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
财利虽旺，却隐忧处处，你一定要多留意财务管理。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
口不择言只会令你日后付出惨痛代价，适时道歉才是智者所为。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
累了就多休息，别让自己太操劳，谢绝不必要的约会吧。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你虽然得到高人的指点而信心大增，但接下来仍须努力去实现。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
每个人对完美定义不同，你已经做到最好，无须担心他人的评语。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
成功与否除了天时地利外，人和也很重要，千万不要把关系闹僵。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
理想不同于幻想，但在现实生活却经常被搞乱，你一定要懂得区分。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
身心疲惫时，家是最好的避风港，你要花心思营造和谐的家庭氛围。